Почти 20 тонн мандаринов не пустили в Петербург из-за зараженности вредителем

В партии мандаринов из Китая нашли вредителя. Ввоз почти 20 тонн цитрусовых на территорию России через Санкт-Петербург запретили, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Сотрудник ведомства провел карантинный фитосанитарный контроль фруктов, размещенных на складе временного хранения. В партии был замечен живой пупарий, схожий по морфологическим признакам с карантинным объектом.

Лабораторная экспертиза установила, что мандарины заражены колючей горной белокрылкой. Вредитель повреждает цитрусовые культуры, виноград и саженцы яблони. Этот вид впервые обнаружили при ввозе продукции на территорию России.

Татьяна Титаева

