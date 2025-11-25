Владелец танкера «Волгонефть-212» не смог оспорить взыскание 49,4 млрд рублей

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу компании «Каматрансойл», собственника затонувшего танкера «Волгонефть-212», которая просила отменить решение о взыскании вреда, причиненного Черному морю в результате кораблекрушения в Керченском проливе, соответствующая информация размещена в картотеке суда. Установленная Росприроднадзором компенсация составила 49,4 млрд руб.

Иск Росприроднадзора к собственнику, а также к арендатору затонувшего судна (ООО «Кама шиппинг») был удовлетворен Арбитражным судом Краснодарского края 19 августа 2025 года. Судом установлено, что танкер «Волгонефть-212» вышел 10 ноября 2024 года из порта Саратов с грузом мазута весом 4,2 тыс. тонн и должен был перегрузить нефтепродукты на судно-накопитель в порту Кавказ. Утром 15 декабря во время шторма танкер разломился на две части и затонул, часть мазута попала в море. Расследование показало, что причиной кораблекрушения стало нарушение судоходных регламентов, которые не позволяют судну класса «река—море» находиться в морской акватории за пределами сроков навигации, которая заканчивается 30 ноября.

Компания «Каматрансойл» не признает требования Росприроднадзора и утверждает, что кораблекрушение произошло по вине операторов морского порта Кавказ, которые, по мнению ответчика, необоснованно задерживали выгрузку судна. Кроме того, судовладелец настаивает на том, что причиной происшествия стали обстоятельства непреодолимой силы — мощный шторм в Керченском проливе.

Анна Перова, Краснодар