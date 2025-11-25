Snow Sea
Snow Sea — бренд натуральной косметики, созданный в 2024 году на Архангельском водорослевом комбинате
Ключевые компоненты в составе средств бренда — экстракты из ламинарии и фукуса, которые добываются в холодных водах Белого моря. Арктические водоросли богаты йодом, витаминами, минералами и уникальными полисахаридами, обеспечивающими увлажнение, омоложение и оздоровление кожи и волос. Snow Sea выпускает более 60 средств для лица и тела: кремы, сыворотки, альгинатные маски.
Фото: Snow Sea