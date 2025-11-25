Рынок доверяется блогерам

Четверть российских инвесторов торгуют, руководствуясь советами блогеров. Им доверяют не меньше, чем финансовым советникам с лицензией, следует из опроса Frank RG. Примерно столько же респондентов выходят на биржу с персональным брокером. А каждый пятый прислушивается к мнению друзей и знакомых.

По оценке аналитиков, на розничных инвесторов приходится почти 10% финансового капитала на рынке, и роль так называемых финфлюенсеров, которых они читают, усиливается, отметила проектный директор компании Frank RG Любовь Прокопова: «Мы провели анкетирование массовых и состоятельных инвесторов, 50% клиентов совершают сделки, ориентируясь на помощь представителей профессионального сообщества: это финансовые советники в банках, персональные брокеры и управляющие. Однако практически четверть опрошенных инвесторов при принятии инвестиционных решений полагаются на советы блогеров.

К сожалению, деятельность лидеров мнений не лицензируется, не регулируется, а уровень компетенции никаким образом не подтвержден.

Часть из них, конечно, являются опытными инвесторами, вероятно, со специальным образованием и каким-то опытом работы, возможно, даже в институциональных игроках. Но отчасти блогеры могут быть недобросовестными, и от этого инвесторы могут страдать.

Не секрет, что сейчас в открытом доступе очень много появилось мнений независимых специалистов в области инвестиций, они заводят собственные Telegram-каналы разной степени открытости, публикуют в соцсетях свои инвестиционные советы, решения, кто-то делает платную подписку. Внутри соцсетей происходит обмен опытом, дискуссии, и это формирует положительное восприятие у многих инвесторов. Независимый блогер, по мнению многих инвесторов, привлекателен как человек, который вместе с клиентом вкладывает собственные деньги в те самые инструменты, которые он рекомендует. Это формирует определенное доверие».

Растущее влияние финфлюенсеров фиксируют власти разных стран, в том числе российский Центробанк. Регулятор определил критерии добросовестных финансовых блогеров. Они должны обладать лицензией инвестиционного советника и состоять в реестре, который ведет Банк России. Кроме того, такие блогеры обязаны маркировать свои публикации предупреждением, что их посты не являются инвестиционной рекомендацией.

Излишне доверчивые начинающие инвесторы рискуют потерять свои вложения, напомнил независимый эксперт на фондовым рынке Сергей Четвериков: «Контента от разных мелких блогеров сейчас значительно больше, чем информации от небольшого числа лицензированных официальных брокеров — не говоря уже о финансовых советниках, которых в общем реестре всего около тысячи. Кто создает больше контента, тот и статистически привлекает больше внимания. Вопрос в том, насколько профессиональны такие блогеры.

По-хорошему нужно и обучение проходить, и опыт получать, потому что фондовые рынки сложны, и обычных бытовых знаний обычно не хватает. Но тенденцию вряд ли изменить: невозможно запретить людям что-то писать или читать. Если мы говорим про фондовый рынок, то потерять вложения можно только в том случае, если человек торгует с большим плечом. Плечо уже давно ограничено на законодательном уровне в зависимости от квалификации клиента, поэтому на фондовом рынке потерять все достаточно сложно, но потерять какую-то часть — вполне возможно».

Треть частных инвесторов при принятии решения о формировании портфеля обращались к искусственному интеллекту, говорится в опросе финансового маркетплейса «Выберу.ру», проведенного совместно IT Smart Finance, а год назад их доля составляла 19%.

