«Золотое Яблоко» открылось возле Кремля

Сегодня открылось новое пространство косметической сети «Золотое яблоко» — в ТЦ «Охотный ряд». Это так называемое «техническое» открытие, а официальное, праздничное планируется с 12 по 14 декабря — с диджеем, приглашенными визажистами и кастомизацией футболок или косметичек. Это пятнадцатый магазин ритейлера в Москве, его площадь составляет 1250 тыс. кв. м. В 2026 году «Золотое Яблоко» продолжит экспансию — в частности, планируется к открытию второй магазин в Саудовской Аравии и выход на азиатский рынок.

