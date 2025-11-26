Алексей Текслер проведет прямую линию 2 декабря

Прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера пройдет 2 декабря. Глава региона начнет отвечать на вопросы южноуральцев в прямом эфире в 12 часов. Мероприятие анонсировал сам Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

В этом году, как и в предыдущие, обращение к губернатору можно направить заранее через сайт «спроситетекслера.рф» и по телефону горячей линии: 8-800-500-74-50. Новый способ — оставить вопрос в чат-боте мессенджера МАХ @sprosi_tekslera_bot. Трансляция будет проводиться на главных телеканалах и радиостанциях области и на официальных страницах правительства региона.

В прошлом году Алексей Текслер получил более 11 тыс. вопросов и обращений. Прямая линия длилась три часа.