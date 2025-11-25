Умер социолог Михаил Горшков

Член президиума РАН Михаил Горшков умер 24 ноября в возрасте 74 лет, сообщила пресс-служба Социологического института академии.

Михаил Горшков был основателем и научным руководителем Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН. Ученого считают одним из основателей научного направления «социология массового сознания» и автором динамической концепции общественного мнения. В своих трудах он изучал структуру российской идентичности и социальные типы граждан постсоветской России.

Он родился в 1950 году в Москве. В 1976 году стал младшим научным сотрудником, а затем старшим научным сотрудником, доцентом, докторантом Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1979 году стал кандидатом философских наук, в 1989-м доктором. С 1990 года работал на должности первого замдиректора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. С 2001-го — директором Института комплексных социальных исследований РАН. В 2005 году возглавил Институт социологии РАН.

Является автором более 300 научных работ и исследований. Лауреат государственной премии в области науки и техники и обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Полина Мотызлевская