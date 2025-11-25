Инвестор разместит гостиницу в здании бывшего военного госпиталя в Сортавале

Бывший военный госпиталь в Сортавале отреставрируют с сохранением архитектурного облика. Инвестор намерен разместить там гостиницу после завершения работ, заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Фото: Страница главы Республики Карелия Артура Парфенчикова в соцсети «ВКонтакте»

О планах по восстановлению исторического объекта он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Восстановление корпусов бывшего военного госпиталя профинансирует банк Дом.РФ. Первый транш на разработку проектной документации уже предоставлен владельцу недвижимости.

«Рад, что мы серьезно продвинулись в вопросе сохранения комплекса зданий с уникальной архитектурой. После реконструкции собственник планирует разместить в исторических помещениях гостиницу. Такой опыт у него уже есть»,— уточнил господин Парфенчиков.

Татьяна Титаева