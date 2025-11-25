Глава Хакасии объявил народное голосование по установке памятника Сталину

В Хакасии планируют провести народное голосование по установке памятника Иосифу Сталину в Абакане. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в Telegram-канале. Он добавил, что в регионе уже есть опыт успешных опросов, в частности, при выборе имени аэропорту Абакана — Героя Советского Союза Василия Тихонова, который также был генералом сталинской эпохи.

Инициатива об установке памятника поступила от регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны». Глава Хакасии поддержал идею, подчеркнув вклад Сталина в годы Великой Отечественной войны и назвав предложение разместить памятник в Парке Победы Абакана разумным. Он добавил, что для окончательного решения необходимо учесть мнение жителей, учитывая, что администрация Абакана пока придерживается иной позиции.

Валентин Коновалов поручил Общественной палате республики подготовить предложения по организации голосования. Администрация Абакана пока не обсуждала данный вопрос, отмечая, что инициатива вызывает неоднозначную реакцию в обществе.