Двух подростков обвинили в поджоге подстанции в Пермском крае

Сотрудники ФСБ в Пермском крае задержали двух 17-летних подростков, устроивших поджог на подстанции в Перми. Против них возбудили уголовное дело о теракте, сообщили в пресс-службе СКР. Фигурантов отправили под арест.

По данным следствия, подросткам в мессенджере написал неизвестный, предложивший совершить преступление за деньги. 22 ноября несовершеннолетние подожгли оборудование трансформаторной подстанции, находившейся в Индустриальном районе Перми.

Это второе задержание фигурантов дела о поджоге электроподстанции в Пермском крае. 19 ноября в региональном управлении СКР рассказали об аресте юноши, в марте поджегшего трансформаторную подстанцию в СНТ в Краснокаменском округе. На допросе фигурант рассказал, что сделал это по указанию неизвестного, обещавшего вознаграждение за поджог.

Никита Черненко