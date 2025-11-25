Следственные бездействия

В Израиле набирает обороты скандал между главой генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эялем Замиром и министром обороны Исраэлем Кацем. Поводом стали результаты проверки, проведенной независимой комиссией отставных офицеров в отношении 25 докладов о резне 7 октября 2023 года. Комиссия, сформированная генералом Замиром, пришла к выводу, что больше половины официальных расследований по поводу «черной субботы» проведено некомпетентно, в то время как трагедия продемонстрировала неспособность ЦАХАЛа эффективно реагировать на возникающие угрозы. Господин Кац выступил за перепроверку результатов работы комиссии и заморозил кадровые решения, сделанные главой генштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Израиля Исраэль Кац (слева) и глава генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир

Фото: Ariel Hermoni / Israel Ministry of Defense Министр обороны Израиля Исраэль Кац (слева) и глава генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир

Фото: Ariel Hermoni / Israel Ministry of Defense

25 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал к себе на беседу Эяля Замира и Исраэля Каца, чтобы разрешить конфликт двух представителей высшего военного командования, который разгорелся на фоне служебного расследования трагедии 7 октября. Его генерал Замир инициировал 6 марта 2025 года, еще до вступления в должность главы генштаба. Идея расследования заключалась в привлечении к нему независимых экспертов — людей, не находящихся на военной или государственной службе.

24 ноября независимая комиссия, сформированная из отставных офицеров во главе с генерал-майором запаса Сами Турджеманом, представила 140-страничный доклад, посвященный событиям 7 октября. В нем отставники раскритиковали выводы своих предшественников — действующих военных — относительно причин, которые сделали возможной «черную субботу», и констатировали, что ЦАХАЛ не смог дать эффективный отпор вторжению группировки «Хамас» на израильскую территорию.

В тот же день министр Кац поставил под сомнение выводы комиссии и поручил военному контролеру — бригадному генералу Яиру Волански — перепроверить выводы «комиссии Турджемана» и в течение 30 дней дать им свою оценку.

Отдельным решением господин Кац заморозил все недавние увольнения и назначения на руководящие должности в ЦАХАЛе до тех пор, пока результаты независимой комиссии не пройдут официальную проверку. Кадровая инициатива стала ответом на недавнее решение генерала Замира уволить нескольких высокопоставленных офицеров, чтобы «установить четкий стандарт командной ответственности» за события 7 октября 2023 года.

«Комиссии Турджемана» было поручено детально изучить материалы 24 масштабных расследований относительно «черной субботы» и одного расследования, посвященного единственному эпизоду в рамках вторжения,— бойне, устроенной хамасовцами на музыкальном фестивале Nova. Только десять из изученных докладов комиссия отставных офицеров сочла «профессиональными» и «всеобъемлющими» — из которых можно извлечь опыт на будущее. Остальные были безжалостно забракованы.

Многие доклады, по версии «комиссии Турджемана», содержали аналитические пробелы и не предлагали необходимых практических рекомендаций, которые можно было бы внедрить на практике. Отмечалось, что причина недочетов некоторых из докладов заключалась в том, что они были составлены военнослужащими, не имеющими достаточной квалификации. Кроме того, «комиссия Турджемана» установила, что несколько из актуальных тем вообще не были затронуты их предшественниками. Так, в докладах ничего не говорилось о проявленной ЦАХАЛом неспособности обобщить все имевшиеся разведданные, а это помогло бы выявить планы «Хамаса» напасть на Израиль.

В числе других не затронутых в прежних докладах тем — плохая координация между разведкой ЦАХАЛа и другими структурами безопасности, а также неготовность сухопутных войск к внезапной войне.

Впрочем, «комиссия Турджемана» отметила, что все офицеры, участвовавшие в изучении обстоятельств 7 октября, «действовали честно и добросовестно, с намерением провести правдивое расследование».

В числе основных причин, по которым Израиль не смог отразить нападение 7 октября, «комиссия Турджемана» выделила следующие: разрыв между стратегическим видением военных и реальностью; неспособность разведки оценить реалии «на местах» и обработать информацию; недостаток внимания к предупреждениям разведки о планах «Хамаса»; низкие нормы организационной и оперативной культуры; фундаментальный разрыв в понимании командирами базового сценария и оперативного реагирования; сбои в процессе принятия решений и применения силы в ночь с 6 на 7 октября 2023 года.

Отдельно группа расследователей указала на то, что «черная суббота» стала возможной «не из-за отсутствия информации» о готовящемся нападении, а из-за того, что к 7 октября у Израиля накопился такой массив разведданных, который нуждался в профессиональном и качественном анализе.

Примечательно, что «комиссия Турджемана» оставила за скобками вопрос о взаимоотношениях между военным командованием и политическим руководством в преддверии 7 октября 2023 года, пытаясь, вероятно, максимально деполитизировать расследование. Именно поэтому после публичных нападок со стороны министра обороны генерал Замир официально подтвердил, что «комиссия Турджемана» изначально преследовала цель проверить качество расследований, посвященных «черной субботе», и готовность ЦАХАЛа работать над ошибками, а не переводить существующие проблемы в политическую плоскость.

Заявления господина Замира, как замечают израильские СМИ, являются самыми резкими за всю историю его постоянной пикировки с главой Минобороны, что, судя по всему, грозит разрастанием конфликта между правительством и популярным в армии и в народе главой генштаба.

Нил Кербелов