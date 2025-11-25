В Самарской области ввели в эксплуатацию 1,3 млн квадратных м жилья

С января по октябрь на территории Самарской области ввели в эксплуатацию 1,318 млн кв. м жилых помещений. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из общего объема на многоквартирные дома приходится 408 тыс. кв. м — на 17% меньше по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. В индивидуальных домах введено в эксплуатацию 910 тыс. кв. м — на 22% меньше, чем за январь — октябрь прошлого года.

В октябре всего было сдано в эксплуатацию 203 тыс. кв. м. Это на 16% меньше, чем в октябре прошлого года.

Руфия Кутляева