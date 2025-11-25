Продюсер лейбла All Stars Эдуард Барк умер во сне из-за остановки сердца

Эдуард Барк, основатель и продюсер музыкального лейбла All Stars, с которым сотрудничает певец Дима Билан, умер во сне от остановки сердца в 37 лет. Об этом сообщили в пресс-службе лейбла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Барк

Фото: @ed.bark Эдуард Барк

Фото: @ed.bark

«Он сумел создать и возглавить медиахолдинг, который стал ярким примером профессионализма, смелых идей и человеческого единства. Его энергия, честность и бесконечная преданность своему делу вдохновляли всех, кто имел честь с ним работать»,— указано в публикации лейбла. Информация о возможности прощания с Эдуардом Барком будет опубликована позже, сообщили в All Stars.

«Несмотря на последние два месяца “смутных времен” и манипуляции со стороны…, которые, конечно, и довели тебя, и ожидаемо разрушили все… ты несколько дней назад осознал важное»,— написала Марина Ермошкина, соосновательница All Stars и девушка Эдуарда Барка, в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она не уточнила, каким именно манипуляциям подвергался Эдуард Барк.