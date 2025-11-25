«Основной риск — нарастающий импорт готовых металлоконструкций»

По итогам 2025 года металлурги ожидают сокращения внутреннего спроса на 14% в том числе из-за снижения активности основной потребляющей отрасли — строительства. О том, как в этих условиях существует сегмент стальной балки, угрозах импорта китайской продукции и потенциале роста производства “Ъ” рассказал руководитель дирекции проектных продаж «Евраза» Дмитрий Пухнаревич.

— Какова динамика рынка стальной балки в России сегодня?

— После пика спроса на балку в 2024 году (объем производства в России достиг 1,3–1,4 млн тонн) в 2025 году мы наблюдаем спад. Во втором полугодии спрос упал на 25–30% к аналогичному периоду прошлого года, что приведет к снижению общего потребления за год примерно на 12%.

Основная причина — резкий рост количества замороженных проектов (на 30%). Наш анализ показывает сокращение портфеля проектов, использующих двутавр, на 20% — с 2 млн тонн на начало 2025 года до 1,6 млн тонн к третьему кварталу. Таким образом, рынок недополучит около 0,5 млн тонн стальной балки в течение ближайших двух-трех лет.

Главный негативный фактор — высокая стоимость кредитов. Ключевая ставка сама по себе высока, но реальная ставка для бизнеса может достигать 30%, что делает финансовые модели многих коммерческих проектов, особенно в сегменте МСП, нежизнеспособными. Эти проекты массово замораживаются. Пока рынок поддерживают крупные государственные мегапроекты, но они подходят к концу, а смены им не видно. В связи с этим следующий год ожидается не менее сложным.

— Позитивное влияние начавшееся снижение ключевой ставки не окажет?

— Для того чтобы стимулировать новый виток инвестиционной активности, необходима ключевая ставка на уровне 8–9%, в крайнем случае — не выше 10–12%. Только при таких условиях отрасль сможет планировать и реализовывать проекты по строительству новых предприятий, которые будут обладать экономической целесообразностью и окупаемостью для инвесторов. В текущей же ситуации большинство проектов остаются нерентабельными.

— Многие металлурги отмечают давление из-за импорта из Китая и Казахстана. Насколько эта проблема актуальна для сегмента стальной балки и другого проката, используемого в каркасном строительстве?

— Да, эта проблема присутствует, но в России она проявляется не в виде прямого импорта металлопроката. Его поставки из Китая пока несущественны, и на ключевых рынках, таких как Дальний Восток, российские производители сохраняют полное доминирование. Однако мы фиксируем активный рост поставок китайского проката в страны СНГ, включая Казахстан и Узбекистан, где он активно вытесняет другие продукты.

Для России основной риск лежит в другой плоскости — это нарастающий импорт готовых металлоконструкций, произведенных в Китае из местного сырья. Уже есть примеры крупных проектов, полностью реализованных на такой импортной продукции. Эта тенденция крайне негативна для отечественной металлургии и заводов металлоконструкций: по сути, внутренний спрос на российский прокат падает, наши потребители простаивают, а их место занимает готовая продукция из-за рубежа. И что наиболее тревожно — объемы таких поставок из года в год только растут.

— Китай демпингует?

— Строго говоря, это не совсем демпинг в чистом виде, а следствие системной поддержки китайских производителей. Здесь действуют два ключевых фактора. Во-первых, когда Китай выступает инвестором в строительстве какого-либо объекта, он, как правило, комплектует его полностью за счет собственных материалов и оборудования, от металлоконструкций до расходных материалов. Во-вторых, и это главное, китайские производители металлоконструкций получают прямую государственную поддержку. Существуют правительственные программы, которые компенсируют им часть прибыли, теряемой при экспортных операциях. Аналогичные механизмы есть, например, в Турции. Таким образом, когда завод из Китая поставляет продукцию на экспорт, он фактически получает доплату от своего государства. Это и позволяет ему выходить на рынок с заведомо низкими, высококонкурентными ценами. В результате российские производители — как заводы металлоконструкций, так и металлурги оказываются под давлением, вынуждены работать на грани рентабельности.

— Можно оценить объем таких китайских металлоконструкций на российском рынке?

— По нашим оценкам, текущий объем составляет около 40–50 тыс. тонн, однако тенденция к росту очевидна. Существует реальный риск того, что при отсутствии ответных мер к 2027 году этот показатель может достичь 100–200 тыс. тонн и даже более. Подобный сценарий станет серьезным ударом для российской металлургической отрасли.

— Какие ответные меры могут быть эффективными в данном случае?

— Что касается возможных мер, то введение акциза именно на металлопрокат не выглядит целесообразным, поскольку его прямой импорт в Россию остается незначительным. При этом мы не имеем возможности регулировать подобными фискальными мерами рынки стран СНГ, которые активно заполняются китайской продукцией.

Наиболее перспективным направлением видится работа с сектором готовых металлоконструкций. Речь может идти необязательно об акцизе, но, например, о введении единых сертификационных требований. Ключевая идея заключается в установлении одинаковых стандартов качества для российской и импортной продукции.

— Где сейчас применяется стальная балка?

— Основным потребителем остается промышленный сектор, на который приходится около 80% всего спроса. Ключевым достижением стало создание совершенно нового сегмента — социальных и инфраструктурных объектов,— который занимает оставшиеся 20%. Ранее этой доли практически не существовало. Речь идет о самых разных объектах — от многоуровневых парковок и развлекательных центров до концертных залов и пешеходных переходов, которые теперь активно возводятся на стальном каркасе.

— Государственные проекты и программы влияют на формирование спроса?

— Федеральные программы, такие как «Комфортная среда» и «Дороги», обеспечили дополнительный стимул для рынка, поскольку металл используется практически в каждом элементе инфраструктуры. Например, любая дорога оснащается металлическими ограждениями, что создает стабильный объем потребления. Однако наиболее существенную поддержку металлургическому сектору оказали нацпроекты, особенно в 2020-х годах. Речь идет о значительном увеличении объемов жилищного строительства, где акцент смещается с металлопроката в сторону арматуры.

— Общий рынок металлопроката традиционно считается сезонным. Характерны ли сезонные колебания для сегмента стальной балки?

— В сегменте стальной балки сезонные колебания спроса практически отсутствуют. Это объясняется преобладанием промышленных проектов, которые реализуются в течение всего года. Незначительный всплеск активности летом связан в основном с логистикой и закупками для северных регионов, но это не оказывает существенного влияния на общую картину.

— Каковы ключевые перспективы развития каркасного стального строительства в России?

— Конкуренция между сталью и бетоном, которую мы часто обсуждаем, постепенно смещается в пользу стали. Это объясняется устойчивым ростом стоимости бетона, вызванным в первую очередь дефицитом и удорожанием рабочей силы. Как следствие, себестоимость готового бетонного куба на объекте продолжает неуклонно увеличиваться. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе — примерно через два-три года — стальное строительство станет не просто конкурентоспособным, а объективно более экономичным решением. Причем это произойдет даже без учета его традиционных преимуществ, таких как высокая скорость монтажа. Ключевыми факторами этого перелома станут сокращение потребности в рабочей силе и продолжающийся рост цен на бетон.

— А производители балки готовы заместить используемые в стройке объемы бетона?

— Проблем с обеспечением спроса не предвидится. Текущая загрузка мощностей далека от предельной, особенно с учетом сокращения экспортных поставок.

Интервью взяла Полина Трифонова