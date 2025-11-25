Болельщики штурмуют консульства

Россияне смогут получить американскую визу в упрощенном порядке. Все из-за чемпионата мира по футболу в 2026 году. Если заявитель купит билет на любой матч, который пройдет в США, то сможет встать в начало очереди на собеседование, следует из соглашения американского Госдепартамента и FIFA. Россияне тоже имеют право воспользоваться этой программой, никаких ограничений вводить не планируется, сообщили «Известиям» в посольстве США в Москве. С начала сентября американские визы выдают только в Варшаве и Астане. Чтобы оформить документы, людям приходится ждать по несколько месяцев.

Например, одна из слушательниц “Ъ FM” записывалась на собеседование в Казахстане в марте и получила разрешение на въезд в июле. Сейчас из-за большого количества желающих самостоятельно получить визу в Астане практически невозможно, отмечает исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев: «В Казахстане сейчас нет записи, а в Варшаву нужна европейская виза. Приобретение билета на любой из матчей чемпионата мира будет являться в любом случае огромным преимуществом для получения американской визы. Самое главное — это уменьшение временных рамок и появление конкретики в сроках визы. Это удобная, прекрасная возможность ее получить.

Все зависит от того, как и через кого вы планируете получать визу. Например, вы хотите ее получить в Казахстане, можно попробовать поискать слоты самостоятельно, но, скорее всего, вы не успеете на футбол. Можно попробовать это сделать через бот или агентство, тогда, возможно, вы и в Казахстане успеете это сделать. Грубо говоря, к январю она у вас будет. В Варшаве можно это сделать без спешки, запись открыта. Шенгенская виза сейчас делается долго, примерно два месяца, но если вы не спешите с покупкой билетов, можно сделать так: покупаете билет на матч, потом регистрируетесь в Варшаве, получаете шенгенскую визу, например итальянскую, на вылет через два с половиной месяца. В начале марта вы летите на собеседование в Варшаву, получаете визу».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. Несмотря на некоторые послабления в плане оформления виз, поездка в Северную Америку все равно будет довольно сложной и дорогостоящей, говорит президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин: «Поездка в Катар была гораздо проще, через Дубай добраться было элементарно. Сам факт владения билетом на матч уже давал право въезда в Катар. В Америке все гораздо сложнее, самое трудное заключается в получении визы.

Я сам сейчас оформляю визу, это непростой процесс, начиная с того, сколько документов надо собрать, заканчивая тем, что надо будет на подачу лететь в Казахстан. Билеты, кстати, тоже непросто достать, они стоят совсем других денег по сравнению с их номиналом. Прямых недорогих перелетов нет. Думаю, что уложиться меньше чем в $5–6 тыс. даже при максимально бюджетном подходе не получится. Поехать в Мексику проще, туда можно купить пакетный тур, но, как правило, люди, которые добрались до Северной Америки, хотят не только поставить галочку, что они чемпионат мира посетили, но и съездить в США и Канаду тоже».

По данным FIFA, цены на билеты чемпионата мира в США начинаются от $60, за эту сумму можно посетить матч группового этапа. Чтобы посмотреть финал на стадионе в Нью-Йорке, придется заплатить гораздо больше — от $2 тыс. до $6,5 тыс.

