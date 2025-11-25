В четырех районах Запорожской области ввели авариный роуминг

В Васильевском, Каменско-Днепровском, Михайловском и Пологовском муниципальных округах Запорожской области мобильные операторы ввели аварийный роуминг. Об этом сообщили министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи региона Григорий Прохватилов в Telegram-канале.

Аварийный роуминг — временное подключение абонента к сети другого оператора связи. Его ввели из-за повреждений «одного из ключевых объектов системы электроснабжения» после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект находится на северо-западе Запорожской области. В аварийном роуминге абонентам доступны СМС и голосовые вызовы. Господин Прохватилов отметил, что все услуги оказываются без дополнительной платы.

Сегодня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки ВСУ на объекты «критической инфраструктуры» почти 30 тыс. жителей региона остались без электричества. Всего ВСУ нанесли около 30 ударов по объектам электроэнергетики. Часть оборудования была повреждена, сообщил губернатор.