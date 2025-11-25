Жителя Марий Эл оштрафовали на 1 млн рублей за хранение 3,4 тысячи литров спирта

Суд признал виновным 63-летнего жителя Волжского района Марий Эл по статье о незаконной закупке и хранении этилового спирта в крупном размере. Виновного оштрафовали на 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В марте 2024 года подсудимый без лицензии закупил и хранил на территории частного дома в деревне Часовенная 768 бутылок с этиловым спиртом и спиртосодержащей жидкостью общим объемом более 3,4 тыс. л. Стоимость изъятого составила около 149,5 тыс. руб.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники МВД по Республике Марий Эл. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

Изъятая продукция подлежит уничтожению.

Анар Зейналов