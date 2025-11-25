Градостроительные полномочия Оренбурга и Оренбургского района передадут на уровень региона

Градостроительные полномочия Оренбурга и Оренбургского района передадут на региональный уровень. Вопрос был рассмотрен на заседании областного Законодательного собрания, где законопроект, предложенный губернатором Евгением Солнцевым, приняли в первом чтении. Об этом сообщают региональные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Передача функций, таких как выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, будет завершена до 1 марта 2026 года. Эти полномочия передадут областному министерству архитектуры.

Министр архитектуры Мария Стручкова отметила, что это позволит создать «службу одного окна» для застройщиков, оптимизировать и сделать более прозрачными процессы от разработки градостроительных планов до ввода объектов в эксплуатацию. Возможность передачи градостроительных функций других городов Оренбуржья на уровень области рассмотрят в 2027 году.

Георгий Портнов