Сергей Безруков снимает маски

Сергей Безруков подал в суд из-за карнавальных масок с его лицом. О том, что артист хочет защитить свои права и персональные данные, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Претензию вызвал товар на Ozon и Wildberries под названием «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ», а также тканевые маски с изображением лица артиста. Они стоят около 300 руб. Истец настаивает: продавец Кристина Соболевская использует его имя, фамилию и изображение без его согласия. Он требует прекратить распространять его персональные данные, а также взыскать с ответчика компенсацию за моральный ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Какие шансы на успех у артиста в суде? Руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова их оценивает как очень высокие: «На мой взгляд, у него есть все шансы на победу в процессе. Другой вопрос, что компенсация будет чисто символической. Но полагаю, артисту важнее, чтобы его изображение не использовали. В иске написано именно "Защита чести и достоинства". В таких случаях всегда должно быть согласие на использование, тем более если это происходит в коммерческих целях. То есть кто-то продает маски и извлекает из этого прибыль. Вместе с тем есть, например, целый ряд товаров с цитатами Леонида Каневского: сумки, майки, которые продаются на Ozon и очень хорошо раскупаются. Владеет брендом его дочь. И вот Каневскому нравится, что его изображения популяризируют, и он другим не запрещает это делать. То есть это право человека, обращаться в суд или нет».

Сергей Безруков — не единственный артист, чье лицо могут примерить россияне. Например, в соцсетях уже давно вирусятся видео со школьниками, которые шокируют своих родителей и соседей образом Леонида Якубовича. Также пользователи маркетплейсов могут приобрести маски Валерия Меладзе, Николая Баскова, Сергея Мавроди и даже Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Ленина. В начале октября директор Ларисы Долиной заявил, что певица подает в суд на производителей картонных ростовых фигур с ее изображением. Якобы они делали это без ее согласия. А в начале года с критикой масок выступила балерина Анастасия Волочкова. По ее словам, они очень некрасивые. В любом случае такие товары могут сыграть на руку артистам, считает продюсер музыканта Нигатив и группы «Мохито» Антон Пронин:

«Что касается использования образов артистов и вообще селебрити, то, во-первых, даже когда это происходит без согласия правообладателя, это пиар. В случае Сергея Безрукова, например, это история уже получила огласку, и, безусловно, эффект от привлечения внимания очевиден. С другой точки зрения, образ артиста является объектом охраняемым. Но есть лазейки, можно сказать, что это пародия. То есть не используется прямой образ актера при том, что он узнаваем. Если говорить про собственную практику, то мы начинаем не с обращения в суд, а с направления досудебной претензии и пытаемся решить вопрос полюбовно и в каждом конкретном случае принимаем решение, исходя из контекста».

Иск Безрукова — это пример борьбы артистов за использование их изображений, в том числе искусственным интеллектом. И обращение в суд — единственный способ защитить свои права, считает продюсер, гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин: «Все начинается, по сути, с безобидной маски. "Ну кому она помешала? И сколько она стоит, и сколько на ней заработали?"— спросят многие. А я бы считал, что это прецедент, который требует именно такого серьезного разбирательства и разговора в суде.

Безруков делает важную работу для всех, потому что за ним следят как правообладатели, так и те, кто хотел бы использовать образы известных людей в самых разных целях и самыми разными способами.

Артисты поют на сцене и снимаются в фильмах, но те, кто использует их образ в какой-то картине, в каком-то произведении, должны четко понимать, что потребуется полное согласие правообладателя».

“Ъ FM” отправил запрос представителю Сергея Безрукова с просьбой прокомментировать судебный иск и ожидает ответа. На звонки ни директор артиста, ни его пресс-секретарь не отвечают.

Анна Кулецкая