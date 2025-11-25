Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сергей Безруков снимает маски

Какова перспектива судебного иска к продавцу товаров с изображением артиста

Сергей Безруков подал в суд из-за карнавальных масок с его лицом. О том, что артист хочет защитить свои права и персональные данные, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Претензию вызвал товар на Ozon и Wildberries под названием «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ», а также тканевые маски с изображением лица артиста. Они стоят около 300 руб. Истец настаивает: продавец Кристина Соболевская использует его имя, фамилию и изображение без его согласия. Он требует прекратить распространять его персональные данные, а также взыскать с ответчика компенсацию за моральный ущерб.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Какие шансы на успех у артиста в суде? Руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова их оценивает как очень высокие: «На мой взгляд, у него есть все шансы на победу в процессе. Другой вопрос, что компенсация будет чисто символической. Но полагаю, артисту важнее, чтобы его изображение не использовали. В иске написано именно "Защита чести и достоинства". В таких случаях всегда должно быть согласие на использование, тем более если это происходит в коммерческих целях. То есть кто-то продает маски и извлекает из этого прибыль. Вместе с тем есть, например, целый ряд товаров с цитатами Леонида Каневского: сумки, майки, которые продаются на Ozon и очень хорошо раскупаются. Владеет брендом его дочь. И вот Каневскому нравится, что его изображения популяризируют, и он другим не запрещает это делать. То есть это право человека, обращаться в суд или нет».

В России растет число разбирательств вокруг авторских и смежных прав

Сергей Безруков — не единственный артист, чье лицо могут примерить россияне. Например, в соцсетях уже давно вирусятся видео со школьниками, которые шокируют своих родителей и соседей образом Леонида Якубовича. Также пользователи маркетплейсов могут приобрести маски Валерия Меладзе, Николая Баскова, Сергея Мавроди и даже Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Ленина. В начале октября директор Ларисы Долиной заявил, что певица подает в суд на производителей картонных ростовых фигур с ее изображением. Якобы они делали это без ее согласия. А в начале года с критикой масок выступила балерина Анастасия Волочкова. По ее словам, они очень некрасивые. В любом случае такие товары могут сыграть на руку артистам, считает продюсер музыканта Нигатив и группы «Мохито» Антон Пронин:

«Что касается использования образов артистов и вообще селебрити, то, во-первых, даже когда это происходит без согласия правообладателя, это пиар. В случае Сергея Безрукова, например, это история уже получила огласку, и, безусловно, эффект от привлечения внимания очевиден. С другой точки зрения, образ артиста является объектом охраняемым. Но есть лазейки, можно сказать, что это пародия. То есть не используется прямой образ актера при том, что он узнаваем. Если говорить про собственную практику, то мы начинаем не с обращения в суд, а с направления досудебной претензии и пытаемся решить вопрос полюбовно и в каждом конкретном случае принимаем решение, исходя из контекста».

Законны ли претензии к селлерам за использование изображений продукции в карточках

Иск Безрукова — это пример борьбы артистов за использование их изображений, в том числе искусственным интеллектом. И обращение в суд — единственный способ защитить свои права, считает продюсер, гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин: «Все начинается, по сути, с безобидной маски. "Ну кому она помешала? И сколько она стоит, и сколько на ней заработали?"— спросят многие. А я бы считал, что это прецедент, который требует именно такого серьезного разбирательства и разговора в суде.

Безруков делает важную работу для всех, потому что за ним следят как правообладатели, так и те, кто хотел бы использовать образы известных людей в самых разных целях и самыми разными способами.

Артисты поют на сцене и снимаются в фильмах, но те, кто использует их образ в какой-то картине, в каком-то произведении, должны четко понимать, что потребуется полное согласие правообладателя».

Как растет число исков о нарушении прав на изображения

“Ъ FM” отправил запрос представителю Сергея Безрукова с просьбой прокомментировать судебный иск и ожидает ответа. На звонки ни директор артиста, ни его пресс-секретарь не отвечают.

Анна Кулецкая

Фотогалерея

Самый народный

В роли старшего лейтенанта милиции Павла Кравцова в сериале «Участок», 2003 год (реж. Александр Баранов)

В роли старшего лейтенанта милиции Павла Кравцова в сериале «Участок», 2003 год (реж. Александр Баранов)

Фото: Про-Синема продакшн

В роли Александра Белова (Саши Белого) в сериале «Бригада», 2002 год (реж. Алексей Сидоров)

В роли Александра Белова (Саши Белого) в сериале «Бригада», 2002 год (реж. Алексей Сидоров)

Фото: «Аватар фильм»

В роли младшего сына Иосифа Сталина Василия в фильме «Московская сага», 2002 год (реж. Дмитрий Барщевский)

В роли младшего сына Иосифа Сталина Василия в фильме «Московская сага», 2002 год (реж. Дмитрий Барщевский)

Фото: Risk Film and Video Studio

В роли поэта Сергея Есенина в телесериале «Есенин», 2004 год (реж. Игорь Зайцев)

В роли поэта Сергея Есенина в телесериале «Есенин», 2004 год (реж. Игорь Зайцев)

Фото: Сергей Метелица / ИТАР-ТАСС

В роли Иешуа Га-Ноцри в телесериале «Мастер и Маргарита», 2005 год (реж. Владимир Бортко)

В роли Иешуа Га-Ноцри в телесериале «Мастер и Маргарита», 2005 год (реж. Владимир Бортко)

Фото: Госкино

В роли поэта Александра Пушкина в фильме «Пушкин: Последняя дуэль», 2008 год (реж. Наталья Бондарчук)

В роли поэта Александра Пушкина в фильме «Пушкин: Последняя дуэль», 2008 год (реж. Наталья Бондарчук)

Фото: Захаровский благотворительный пушкинский фонд «Истоки»

В роли Ираклия Измайлова в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», 2007 год (реж. Тимур Бекмамбетов)

В роли Ираклия Измайлова в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», 2007 год (реж. Тимур Бекмамбетов)

Фото: Базелевс Продакшн

В роли генерал-лейтенанта Владимира Каппеля в фильме «Адмиралъ», 2008 год (реж. Андрей Кравчук)

В роли генерал-лейтенанта Владимира Каппеля в фильме «Адмиралъ», 2008 год (реж. Андрей Кравчук)

Фото: Dago Productions

В ролях криминального авторитета «Сумрака» и вожатого Виктора Ромашкина в фильме «Каникулы строгого режима», 2009 год (реж. Игорь Зайцев)

В ролях криминального авторитета «Сумрака» и вожатого Виктора Ромашкина в фильме «Каникулы строгого режима», 2009 год (реж. Игорь Зайцев)

Фото: Buzz Production

В роли поэта и актера Владимира Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», 2011 год (реж. Петр Буслов)

В роли поэта и актера Владимира Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», 2011 год (реж. Петр Буслов)

Фото: Дирекция Кино

В роли вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР Николая Раневича в фильме «Матч», 2012 год (реж. Андрей Малюков)

В роли вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР Николая Раневича в фильме «Матч», 2012 год (реж. Андрей Малюков)

Фото: Рекун-синема

В роли Ивана-дурака в фильме «Реальная сказка», 2011 год (реж. Андрей Мармонтов)

В роли Ивана-дурака в фильме «Реальная сказка», 2011 год (реж. Андрей Мармонтов)

Фото: Централ Партнершип

В роли генерал-майора Владимира Скалона в сериале «Троцкий», 2017 год (реж. Александр Котт, Константин Статский)

В роли генерал-майора Владимира Скалона в сериале «Троцкий», 2017 год (реж. Александр Котт, Константин Статский)

Фото: Продюсерский центр «Среда»

В роли Бориса Годунова в телесериале «Годунов», 2018 год (реж. Алексей Андрианов)

В роли Бориса Годунова в телесериале «Годунов», 2018 год (реж. Алексей Андрианов)

Фото: Главкино

В роли капитана Ивана Старчака в фильме «Подольские курсанты», 2020 год (реж. Вадим Шмелев)

В роли капитана Ивана Старчака в фильме «Подольские курсанты», 2020 год (реж. Вадим Шмелев)

Фото: Военфильм

В роли Ибрагима Бендера (второй справа) в фильме «Бендер: Начало», 2021 год (реж. Игорь Зайцев)

В роли Ибрагима Бендера (второй справа) в фильме «Бендер: Начало», 2021 год (реж. Игорь Зайцев)

Фото: Централ Партнершип

В роли князя Петра Волконского в телесериале «Союз Спасения. Время гнева», 2022 год (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев)

В роли князя Петра Волконского в телесериале «Союз Спасения. Время гнева», 2022 год (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев)

Фото: KION

В роли главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко в фильме «Нюрнберг», 2023 год (реж. Николай Лебедев)

В роли главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко в фильме «Нюрнберг», 2023 год (реж. Николай Лебедев)

Фото: Продюсерский Центр «Синема Продакшн»

В роли присяжного поверенного Николая Плевако в сериале «Плевако», 2024 год

В роли присяжного поверенного Николая Плевако в сериале «Плевако», 2024 год

Фото: PREMIER

В роли боярина Кучко в сериале «Князь Андрей», 2025 год (реж. Давид Ткебучава)

В роли боярина Кучко в сериале «Князь Андрей», 2025 год (реж. Давид Ткебучава)

Фото: Москино

