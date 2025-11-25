В Бугульме на зимнее содержание улиц и тротуаров в 2026 году выделят 30 млн

На сезонную эксплуатацию и санитарную очистку дорог, мостов, тротуаров и лестничных маршей города Бугульмы в зимний период 2026 года выделят 30 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы будут выполнять с 1 января по 15 апреля и с 15 октября по 31 декабря 2026 года на 285 улицах и переулках города. Исполнителю необходимо заниматься уборкой снега с проезжей части и обочин с помощью снегоочистителей и автогрейдеров, распределением пескосоляной смеси и фрикционных материалов, очисткой остановок, мостов, лестничных маршей и пешеходных переходов от снега, льда и мусора, а также ручной обработкой тротуаров и площадок.

Финансирование будет осуществляться из бюджета города.

