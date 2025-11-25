В Прикамье двое подростков обвиняются в совершении теракта

СУ СКР по Пермскому краю предъявил обвинение двум семнадцатилетним подросткам в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ночь на 22 ноября этого года двое несовершеннолетних, используя промышленную горючую жидкость, подожгли оборудование трансформаторной подстанции, расположенной в Индустриальном районе Перми. Предварительно в одном из мессенджеров с ними связался неизвестный, который предложил совершить противоправное деяние за денежное вознаграждение. Обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю на месте совершения преступления. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками СКР проведены осмотры места происшествия. В настоящее время допрашиваются свидетели, проводятся необходимые судебные экспертизы.