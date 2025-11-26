Налог на добавку

ООО «Фирма СУ-10» в двух судебных инстанциях проиграла спор с межрайонной инспекцией ФНС №33 и Управлением ФНС по республике. В конце 2023 года налоговая служба доначисляла компании НДС на 297 млн руб. и обязала выплатить штраф в размере 76 млн руб. По мнению налоговиков, в 2020–2021 годах «Фирма СУ-10» незаконно получила налоговый вычет на основании договоров с фирмами-однодневками. Две инстанции арбитражного суда согласились с выводами ФНС. «Фирма СУ-10» намерена подать кассационную жалобу. Юристы полагают, что судебные акты соответствуют сложившейся практике.

ООО «Фирма СУ-10» не смогло отменить решение арбитражного суда Башкирии по иску компании к межрайонной инспекции ФНС №33 по Башкирии и республиканскому УФНС. Компания просила суд признать недействительными решения межрайоной инспекции о привлечении ее к ответственности за совершение налогового правонарушения и последующего решения УФНС.

Как ранее сообщал «Ъ», в октябре 2023 года межрайонная инспекция проверила деятельность «Фирмы СУ-10» за период с 1 января 2020-го по 31 декабря 2021 года. В результате компании был доначислен налог на добавленную стоимость в размере 297,2 млн руб. и 76,2 млн руб. штрафа. По мнению инспекции, «Фирма СУ-10» незаконно предъявила к вычету НДС по счетам-фактурам с 22 компаниями, «которые фактически обязательства по поставке товарно-материальных ценностей не исполняли». При этом, по мнению налоговой службы, документооборот между ними и истцом был формальным, так как спорные субподрядчики имели «признаки «технических» организаций: у них не было имущества, транспорта и сотрудников. Как установили в результате проверки, часть мастеров и прорабов компании регистрировались индивидуальными предпринимателями, а «затем они привлекали к выполнению строительно-монтажных работ других работников ООО «Фирма СУ-10».

ООО «Фирма СУ-10» зарегистрировано в 2005 году в Уфе, совладельцами являются Лилия Мансурова (57%), Тагир Мансуров (36,5%), Рустэм Губайдуллин (6,5%). Бенефициаром компании называют предпринимателя Валерия Мансурова. Группа компаний «СУ-10» возводила в Уфе Конгресс-холл «Торатау», «Уфа-Арену», хирургический корпус РКБ, комплексы Республиканской художественной гимназии-интерната имени Давлеткильдеева, Республиканской гимназии имени Рами Гарипова и другие объекты. Также она специализируется на жилищном строительстве. В 2024 году при выручке 11,6 млн руб. убыток ООО составил 394,7 млн руб.

«Фирма СУ-10» настаивала в суде, что и контрагенты, и их услуги, которые они оказывали при строительстве объектов, были реальными. Налоговая служба, подчеркивали в компании, не учитывала, что выполнить строительные объемы, которые были у «Фирмы СУ-10», без привлечения подрядчиков было невозможно.

Арбитражный суд Башкирии с доводами истца не согласился. По его мнению, поставка товарно-материальных ценностей «не подтверждена товарно-транспортными документами», а «документооборот между налогоплательщиком и спорными контрагентами носил исключительно формальный характер, не сопровождающийся реальными хозяйственными операциями».

В апелляционной жалобе «Фирма СУ-10» ссылалась на неполное исследование доказательств и утверждала, что «формальные признаки неблагонадежности контрагента не могут автоматически лишать вычета по НДС при наличии доказательств реального исполнения сделки». Также компания обратила внимание, что заказчики, среди которых мэрия Уфы, не представили журналы работ, сведения о согласовании субподрядчиков, реестры исполнительной документации, которые бы могли доказать выполнение работ субподрядчиками «при исполнении крупных государственных контрактов, требующих параллельного выполнения большого объема работ». Суд первой инстанции, отметил истец, «не дал оценки требованию об исключении пеней за периоды действия моратория, введенного в связи с COVID-19 и СВО», и не снизил величину штрафа.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился, что «документооборот между налогоплательщиком и спорными контрагентами носил исключительно формальный характер, не сопровождающийся реальными хозяйственными операциями». Доводы о снижении суммы штрафа суд также отклонил как необоснованные.

В «Фирме СУ-10» сообщили, что подадут кассационную жалобу.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что «выводы судебных инстанций выглядят обоснованными и соответствуют устоявшейся практике арбитражных судов». «Налоговым органом была собрана обширная доказательственная база, подтверждающая формальный характер взаимоотношений налогоплательщика с многочисленными контрагентами, — отмечает эксперт. — Что же касается перспектив кассационного обжалования, то они, при таком положении дел, маловероятны».

