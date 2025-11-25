В Екатеринбурге мужчину осудили за убийство двух работниц казино 24 года назад

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил 54-летнего Джалала Миканаева к 16 годам лишения свободы, за убийство двух работниц казино в 2001 году, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Следствие установило, что в ночь на 7 сентября 2001 года обвиняемый распивал спиртное с двумя знакомыми женщинами в квартире одной из потерпевших на улице Менжинского. В ходе совместного распития между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина разбил стеклянный стакан и ударил одну из женщин головой о столешницу, порезав ей лицо. Затем он нанес второй потерпевшей не менее 13 ударов рукой по голове и правой руке. После этого он задушил обеих женщин поясом от кофты и скрылся с места преступления.

На месте преступления была найдена бутылка из-под коньяка с отпечатком пальца убийцы. Позже этот отпечаток совпал со следом, оставленным в гостинице, в которой Джалал Миканаев убил женщину в 2001 году.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигуранта задержали в одной из квартир дома по улице Стахановской, где он зарегистрирован. «Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, незаконный оборот оружия, преступление сексуального характера и кражу»,— отметил полковник Горелых.

Полина Бабинцева