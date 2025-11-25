Берегозащитные укрепления в Калининградской области построят за 1,3 млрд рублей

В поселке Филино Калининградской области намерены построить противооползневые и берегозащитные сооружения. Их возведение оценили в 1,3 млрд рублей, сообщает региональный портал kgd.ru со ссылкой на данные областного «Центра торгов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заказчиком строительства выступает ГБУ КО «Балтберегозащита». В ближайшее время областные власти намерены объявить аукцион по выбору подрядчика. Финансирование рассчитано на 2026-2027 годы.

Отмечается, что проектом сооружения занималась местная компания «Асгард», с которой был заключен контракт на сумму 9,1 млн руб. Общая площадь защищенного склона в Филино составит 16,4 тыс. кв. м, протяженность побережья — 579 м.

Как поясняет издание, неподалеку в Филинской бухте с 2022 года строится круглогодичный детский учебно-тренировочный центр. Первую очередь проекта реализует строительная компания ООО «Импульс» (Нижний Новгород). Объект должны построить в 2028 году.

Андрей Цедрик