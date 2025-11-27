Цифровая среда Урала

уральском макрорегионе формируется устойчивый цифровой пояс — в городах внедряются онлайн-услуги и системы видеонаблюдения, создаются центры обработки данных и платформы для бизнеса. При этом эксперты считают, что уровень цифрового комфорта распределен неравномерно: областной центр остается лидером, а города-спутники постепенно подтягиваются. Для большей эффективности они советуют объединять все умные решения на одной платформе.

Екатеринбургская агломерация сегодня входит в число наиболее активно цифровизирующихся территорий России. Развитие охватывает все ключевые сферы: транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение и городскую инфраструктуру.

По данным основателя компании «Юнисофт» Алексея Оносова, за три года Свердловская область поднялась с 74-го на шестое место в рейтинге цифровой трансформации регионов. «Это не просто красивая цифра — за ней стоит реальная работа, которую видно в городе. Екатеринбург вошел в топ-5 умных городов страны, и цифровизация здесь ощущается на каждом уровне»,— отметил эксперт. Рост показателей, по словам специалистов, отражает формирование устойчивой цифровой среды, где ключевыми становятся качество связи и доступность сервисов. Однако равномерность развития остается вызовом.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова подтверждает, что Екатеринбург занимает третье место по уровню цифровизации, уступая лишь Москве и Нижнему Новгороду. «На реализацию программы “Развитие цифровой среды” до 2030 года заложено 2,2 млрд руб.,— уточнила она.— При этом сервисы развиваются неравномерно: жители пригородов чаще пользуются федеральными платформами, поскольку региональные решения пока не везде доступны. Судя по действиям властей, в ближайшие годы этот разрыв будет сокращен».

Связь попала в сети

Основой цифрового равенства становится развитие инфраструктуры связи. Именно мобильные операторы сегодня создают технологический фундамент, на котором строятся умные сервисы и муниципальные платформы.

«Екатеринбургская агломерация занимает четвертое место по величине в стране, и, конечно, развитие телеком-инфраструктуры здесь всегда было одним из главных направлений в работе Т2 в регионе,— отметила директор макрорегиона “Урал” компании Т2 Светлана Галилеева.— С начала 2025 года технические специалисты Т2 запустили новые базовые станции в Березовском, Сысерти, Среднеуральске, Верхней Пышме, Первоуральске, Полевском, Ревде, Верхнем Дуброво. В результате скорость мобильного интернета в среднем выросла на 14%».

Директор «Мегафона» в Свердловской области Алексей Женихов отмечает, что основным запросом жителей остается стабильный высокоскоростной интернет. «Мы фиксируем рост загородного трафика примерно на 30% — это следствие популярности умных устройств и систем безопасности в частных домах и на дачах. А также того, что наши абоненты стали потреблять больше видеоконтента — развлекательного и обучающего. В общей сложности за этот год мы построили и модернизировали более 500 телеком-объектов в Свердловской области, большая часть из которых пришлась на Екатеринбург, Асбест, Первоуральск, Полевской и другие города»,— рассказал господин Женихов.

Телеком-инфраструктура создает базу, но эффективность цифровизации определяется тем, как используются данные. По данным NETRACK, развитие центров обработки данных и облачных платформ позволит обеспечить равные возможности для жителей пригородов и городов-спутников. Кроме того, органы власти могут собирать обезличенные «большие данные», которые, по словам Светланы Галилеевой, могут быть полезны на этапе проектирования новых районов, планирования строительства социальных объектов — поликлиник, детских садов, школ, при изменении схемы движения общественного транспорта или перенаправления автомобильных потоков во время ремонтных работ.

Кроме того, Екатеринбург активно внедряет IoT-датчики в ЖКХ, транспорте и благоустройстве, отметил основатель компании NETRACK Алексей Рубаков. «В городе действуют платформы для управления инженерными системами и умные остановки с Wi-Fi и зарядками для гаджетов, а аналитика в реальном времени позволяет оптимизировать ресурсы и предотвращать аварии,— пояснил он.— Таким образом, цифровизация превращает агломерацию в единое информационное пространство, где данные становятся инструментом управления, а облачные технологии обеспечивают равный доступ к сервисам даже в отдаленных территориях».

Технологическое развитие региона создает новые возможности и для бизнеса. По мнению Ольги Борисовой, особую роль играют платформы «Инвесткомплекс» и «ВДело», которые помогают предпринимателям находить партнеров и привлекать инвестиции. Алексей Оносов добавил, что региональная геоинформационная система облегчает планирование: компании используют данные о численности населения и потоках для выбора мест под торговые точки и логистические узлы. «Для бизнеса цифровизация — это экономия времени и нервов. Чем прозрачнее процессы, тем быстрее принимаются решения»,— пояснил эксперт.

Ездить с умом

Информационные технологии сегодня — неотъемлемая часть управления городским хозяйством. Они помогают экономить ресурсы, повышают качество услуг и обеспечивают постоянную обратную связь с жителями. Причем развитие транспортных систем остается ключевым направлением цифровизации городской среды.

Ярким примером здесь является опыт Перми, где цифровые процессы выстроены в масштабах всего города. Так, в муниципалитете действует система навигационного контроля и диспетчерского управления: единая служба контролирует движение общественного транспорта и при необходимости удаленно корректирует его. Это повышает регулярность машин до 96%. Еще одна автоматизированная система — учета пассажиропотока — позволяет анализировать загрузку маршрутов, планировать расписание и контролировать оплату проезда. Пермь стала одним из первых городов в России, полностью отказавшихся от наличной оплаты. Здесь действует бескондукторная система, а оплату пассажиры совершают банковскими картами, через мобильное приложение или по QR-коду. Как отмечают местные власти, это повысило удобство и прозрачность расчетов.

По инициативе мэрии в городе реализуется проект умных остановок, а зона платной парковки полностью управляется цифровыми средствами. Фото- и видеофиксация автоматически направляет данные в информационную систему, контролируя оплату и фиксируя нарушения. Сейчас в Перми тестируется система контроля зарядки электромобилей, которая в дальнейшем может использоваться для предоставления льгот по парковке.

В Екатеринбурге тоже активно внедряются сервисы онлайн-мониторинга общественного транспорта и безналичной оплаты. Сегодня через Систему быстрых платежей оплату принимают 18 перевозчиков на 150 маршрутах в Екатеринбурге и городах-спутниках. Эти решения, по словам начальника управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светланы Азановой, формируют основу умной финансовой среды, где простые и безопасные платежи становятся частью повседневного комфорта.

В ноябре 2024 года в екатеринбургском метро появилась возможность оплачивать проезд улыбкой. Сейчас турникеты всех станций метрополитена оборудованы биометрическими терминалами. «Оплата улыбкой постепенно становится привычной. С начала года пассажиры воспользовались сервисом более 800 тыс. раз. Сейчас доля таких транзакций составляет около 3% от общего числа безналичных расчетов,— сообщил директор направления “Безналичные решения” в Уральском банке Сбербанка.— Цифра может показаться скромной, но устойчивый рост интереса к технологии говорит об обратном: Екатеринбург сегодня лидирует среди российских городов по использованию оплаты улыбкой в метро. В ближайшей перспективе ожидается как минимум двукратный рост количества таких оплат».

Как отметила Светлана Азанова, цифровые технологии проникли практически во все сферы жизни и стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры: «Жители области все чаще выбирают бесконтактную оплату, платежи по QR-коду при оплате общественного транспорта, ЖКХ, товаров и услуг. Благодаря удобству и отсутствию комиссий уровень цифровизации платежных сервисов в регионе стабильно растет, формируя современную и комфортную среду».

Города в свете

Вопросы цифровизации городского освещения в последние годы все чаще звучат на форумах и конференциях. «Освещение определяет то, как воспринимается городская среда с наступлением темноты. Можно поставить лавочки, установить урны, положить плитку, но это второстепенно, если их не видно»,— заметил генеральный директор «Руссмарт» Павел Сотуленко на сессии «Современная городская среда: управление, планирование и цифровые технологии», которая прошла в Екатеринбурге рамках «Форума будущего». По словам эксперта, элементы освещения в городе должны работать в комплексе. В него входят не только уличные фонари, но и подсветка зданий, элементов ландшафта, малых архитектурных форм, городские светящиеся украшения.

Например, при разработке проекта Макаровского моста команда архитекторов и световых дизайнеров учла сочетание освещения самой конструкции и опор, иллюминацию на столбах, подсветку деревьев. Все ее элементы работают в согласующемся сценарии. «При выполнении всех технических параметров выходит общая система управления и действующий инструмент, который помогает воздействовать на экономическое и социальное состояние города,— подчеркнул технический директор «СТК МТ Электро» Павел Васильев.— Однако пока не существует цифрового решения, которое позволяло бы сводить вместе все программы управления освещением. Можно создать общую цифровую диспетчерскую, но она будет состоять из разрозненных решений. К тому же зачастую городские администрации не готовы внедрять такие решения из-за отсутствия финансирования».

По словам Павла Сотуленко, перспективное решение для современных городов — умные опоры освещения или умные светильники, установленные на стандартные опоры. Такая модель позволяет отключать фонарное освещение утром и при этом сохранять опору под напряжением. То есть на ней можно будет установить зарядные станции или видеокамеры. Кроме того, опора может раздавать Wi-Fi, вести видеонаблюдение с внедренной аналитической системой, в нее могут быть встроены тревожная кнопка для вызова полиции и акустический модуль, который транслирует музыку или аудиосообщения.

Цифровой полигон города

Если в старых районах Екатеринбурга цифровые сервисы внедряются в уже существующую инфраструктуру, то в новых они являются основой всего. Так, Академический (получил статус района в 2021 году) строился с учетом внедрения цифровых решений. Здесь действует порядка 8,7 тыс. камер видеонаблюдения с аналитикой и функцией распознавания номеров, интегрированных с городским центром обработки данных. «Это одна из причин, почему район стабильно входит в тройку самых безопасных в Екатеринбурге»,— пояснил глава Академического Николай Смирнягин.

Цифровые технологии применяются и в сфере ЖКХ: автоматизированные тепловые узлы позволяют экономить до 18% тепловой энергии, а тарифы на содержание жилья остаются ниже среднегородских. Через мобильные приложения жители передают показания, оплачивают услуги и подают заявки, что ускоряет обслуживание и повышает прозрачность. Вместе с тем в домах происходит замена старых домофонных систем на цифровые комплексы с видеосвязью, мобильным приложением и умным управлением доступом. «Такие решения становятся стандартом комфорта, а наш опыт активно перенимают другие районы города»,— добавил господин Смирнягин.

Собеседники Review отмечают, что для большей эффективности умные решения следует объединять на одной платформе. С этой задачей может справиться цифровой двойник — эффективный инструмент, помогающий принимать решения на основе собранных и проанализированных данных, а также выстраивать стратегию развития территории.

В Свердловской области планируется внедрить такую платформу для мониторинга и управления регионом. Умная система, построенная «Ростелекомом» на базе мультисервисной платформы «Террафлоу» и с применением технологий искусственного интеллекта, объединит статичную карту с объектами и динамичные данные — такие как состояние дорог и их загруженность, статус коммунальной инфраструктуры, экологические и экономические показатели. Проект повысит безопасность и комфорт уральцев благодаря своевременному выявлению «болевых точек» и решению вопросов, связанных с благоустройством, работой общественного транспорта, модернизацией сетей, ремонтом и строительством жилья.

Однако успешность внедрения цифрового двойника напрямую зависит от степени автоматизированности городских отраслей, предупредил генеральный директор компании «Альтек» Михаил Кожуховский. «В системе не должно быть темных пятен, иначе инструмент не будет эффективным. Кроме того, не стоит ждать от него мгновенных результатов. Это долгий путь, который необходимо пройти, чтобы принимать взрослые и осмысленные решения. Иначе мы будем иметь дело с популизмом»,— отметил он на сессии «Современная городская среда: управление, планирование и цифровые технологии».

Впрочем, пока не все регионы и муниципалитеты готовы к внедрению таких цифровых технологий. «Процесс внедрения любых технологий всегда сопряжен с сопротивлениями. Поэтому здесь так важна твердая воля регулятора — государства, которое должно направлять бизнес и интеграторов»,— считает менеджер по развитию решений «Уральского центра систем безопасности» (УЦСБ) Евгений Янкин. По его словам, для формирования полноценного цифрового города в муниципалитетах необходимо внедрять IoT (интернет вещей) в виде сети датчиков, собирающих данные, беспроводные сети, которые будут передавать эти данные, а также облачные платформы и ИИ для хранения и анализа информации.

Это позволит не только достичь цифрового суверенитета, но также транслировать «единую версию правды», чтобы чиновники из разных отраслей видели одну и ту же картину и принимали обоснованные решения, которые приведут к устойчивому развитию региона. «От цифровых двойников есть и положительный экономический эффект. Благодаря собираемым данным можно выявить узкие места, расширить их и тем самым оптимизировать затраты бюджета, повысить собираемость налоговой базы, сократить сроки работы ЖКХ, улучшить мобильность жителей и увеличить поток туристов, что приведет к росту доходов местного бизнеса и бюджета»,— добавил Михаил Кожуховский.

Евгения Яблонская, Анастасия Реутова