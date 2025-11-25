Прокуратура требует пересмотреть увольнение обвиняемого замглавы ГУММиД

Прокуратура Нижнего Новгорода обратилась в Советский райсуд с иском об изменении основания и формулировки увольнения бывшего замруководителя МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Ильи Бебы, обвиненного в превышении полномочий. Иск подан к ГУММиД и Илье Бебе, дата рассмотрения еще не назначена, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», Илья Беба был задержан в июле 2025 года. Следствие полагает, что обвиняемый угрозами склонил руководство генподрядчика ремонта путепровода у Мызинского моста — «Дормострой» из Тамбова — заключить договор субподряда с ООО «Экострой» собственного отца. В суде добавили, что ответчик использовал служебное положение, чтобы фирма родственника получала выгодные контракты. Он незаконно вмешивался в деятельность других компаний, навязывая им невыгодные договоры субподряда с компанией отца, у которой не было необходимого опыта и ресурсов для самостоятельного участия в торгах, говорится в сообщении.

По итогам служебной проверки Илью Бебу уволили по собственному желанию. Однако уволить его должны были в связи с утратой доверия: эта статья предполагает серьезную ответственность. Прокуратура требует изменить основание увольнения и внести запись в трудовую книжку бывшего замначальника МКУ.

После задержания Ильи Бебы силовики возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего главы ГУММиД Андрея Левдикова. По фабуле дела в 2024–2025 годах он способствовал победе коммерческой организации в конкурсе на строительство и ремонт дорог в обмен на оплату ремонта квартиры на 7 млн руб. Андрей Левдиков сначала скрылся от правоохранительных органов, однако затем решил сдаться и был арестован. Илья Беба также находится в следственном изоляторе.

Владимир Зубарев