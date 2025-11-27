Города под боком

В агломерацию вокруг Екатеринбурга объединено 13 муниципалитетов, в которых суммарно проживает более половины всего населения Свердловской области. Пока города связаны только на бумаге и не имеют общего органа управления. Это затрудняет развитие транспортных связей, решение миграционных и демографических вопросов, а также формирование общей инфраструктуры. Однако эксперты отмечают, что не все жители городов-спутников хотят становиться частью «Большого Екатеринбурга», при этом для самих екатеринбуржцев такое объединение тоже не несет особой выгоды.

Расти вместе

Соглашение о создании Екатеринбургской агломерации было подписано в 2020 году, однако о проекте «Большого Екатеринбурга» заговорили гораздо раньше. Предложение об объединении городов вокруг столицы Среднего Урала обсуждали еще в 2010 году — тогда говорили об идее создания единого муниципалитета. В итоге предпочтение было отдано формату агломерационного объединения.

Сейчас в Екатеринбургскую агломерацию входят 14 муниципалитетов: Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Среднеуральск, Белоярский, Верхнее Дуброво, Дегтярск, Заречный, Первоуральск, Полевской, Ревда, Сысерть, ЗАТО Уральский. Вместе в этих городах живет 2,2 млн человек — это вполовину больше, чем в Екатеринбурге, и составляет более половины населения Свердловской области.

Формирование агломерации описано в плане социально-экономического развития до 2030 года. Согласно этой концепции, одна из основных целей агломерации — снизить зависимость моногородов от расположенных в них предприятий и помочь им диверсифицировать экономику. Помимо производств, перспективным направлением развития ближайших к Екатеринбургу городов считается туризм. Агломерационные связи как раз должны помочь путешественникам с комфортом добираться из столицы Среднего Урала до туристических мест. В Полевском такой точкой притяжения считается промышленный туризм на базе музея «Северская домна», в Первоуральске и Ревде — сплавы по реке Чусовой, а в Верхней Пышме — музей военной техники.

По прогнозам властей, к 2026 году объем инвестиций в основной капитал Екатеринбургской агломерации должен вырасти на 15,5% по сравнению с показателями 2022 года, численность занятого населения — на 2,9%, среднемесячная зарплата — на 11,1%, а валовый городской продукт (ВГП) агломерации — на 11,9%. К 2030 году показатели зарплаты и ВГП должны вырасти на 25% по сравнению с изначальными показателями.

Все связаны

Серьезным препятствием для развития считается отток квалифицированных кадров в другие регионы и демографическая ситуация. Однако прирост жителей, отмечают власти, обеспечивается не только рождаемостью, но и миграцией.

Другой проблемой является транспортная связь муниципалитетов. Так, западная часть агломерации (Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Полевской), где проживает более 150 тыс. человек, связана с остальной частью только двумя дорогами. Это приводит к низкой маятниковой миграции.

В то же время между некоторыми городами транспортные связи почти не уступают внутригородским. Например, в 2022 году между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили первый в России межмуниципальный трамвай. «Чтобы понять, как это повлияло на мобильность свердловчан, достаточно вспомнить, что до появления трамвайной линии добраться из столицы Урала в соседнюю Пышму с учетом пробок было достаточно проблематично. Сегодня расстояние в 9 км между двумя городами можно проехать на комфортабельном трамвае “Львенок” всего за 25 минут»,— рассказал Алексей Зотов, генеральный директор компании «Группа Мовиста», запустившей трамвай.

По его словам, жителям, которые работали или учились в Екатеринбурге, стало удобнее добираться до столицы Свердловской области. В месяц трамваем пользуются около 10 тыс. человек. При этом и Верхняя Пышма стала притягивать больше туристов к Музейному комплексу гражданской и военной техники, а вдоль трамвайной ветки начали появляться жилые кварталы. «И это понятно, когда транспортный вопрос решен, то это вызывает интерес и у застройщиков, и у потенциальных покупателей»,— добавил господин Зотов.

Политолог Сергей Мошкин отметил, что далеко не всегда жители соседних муниципалитетов поддерживают объединение с центральным городом агломерации. «Условный житель Верхней Пышмы понимает, что обеспеченность учреждениями спорта и культуры в небольшом городе будет лучше, чем в отдельно взятом районе мегаполиса. Поэтому у жителей городов-спутников есть молчаливое сопротивление идее поглощения Екатеринбургом их территории»,— пояснил господин Мошкин, подчеркнув, что те же жители зачастую и сами пользуются благами такого крупного города, как Екатеринбург. По мнению эксперта, против присоединения к Екатеринбургу выступают и элиты близлежащих городов, например Березовского и Верхней Пышмы: «Лучше в своем городе быть хозяином, чем превратиться в Верхнепышминский район Екатеринбурга».

Для жителей Екатеринбурга, по словам Сергея Мошкина, плюсов агломерации не так много, поскольку потребность попасть в периферийные города внутри агломерации возникает редко. Однако часть екатеринбуржцев готова покупать квартиры в Верхней Пышме, Арамили и Березовском, поскольку жилье там дешевле, а добираться до города на работу достаточно удобно. Хоть при этом они и будут «только ночевать» в своих городах, а большую часть времени проводить в Екатеринбурге.

Агломерация есть, а закона нет

Отдельным вопросом становится регулирование процесса формирования агломераций. Сейчас этого понятия нет в законодательстве. В 2020 году Минэкономразвития РФ подготовило проект федерального закона о городских агломерациях, однако в силу он не вступил. В документе было прописано определение городской агломерации, требования к системе управления через межмуниципальный координационный совет, создание комиссий по развитию агломераций на территории субъекта РФ.

Как отмечает экс-мэр Екатеринбурга и первый зампредседателя законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, Екатеринбургская агломерация действительно может давать синергетический эффект для городов, входящих в ее состав, но из-за отсутствия федерального и областного законодательного регулирования работает в инициативном порядке — в формате ассоциации. По мнению господина Чернецкого, агломерационное объединение должно иметь четкую структуру управления, планирования и финансирования, чтобы достигнуть объединяющего результата.

«Отсутствие на федеральном уровне необходимой законодательной и методической основы, касающейся агломераций, приводит к стихийному развитию многих городских агломераций. Это выражается в неконтролируемом разрастании центральных зон в ущерб качеству жизни и комфорту населения, особенно на периферии»,— отметил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Депутат считает, что необходимо либо принять отдельный закон, регулирующий агломерации на федеральном уровне, либо прояснить вопросы их оформления в действующих законодательных актах, в частности в недавно принятом федеральном законе №33. По мнению господина Диденко, в нормативных актах нужно установить понятия «городские агломерации» и «сельские агломерации», их виды, порядок организации, функционирования и управления агломерациями, их признаки и место в системе административно-территориального устройства субъектов РФ и территориальной организации местного самоуправления, порядок и механизмы государственной поддержки развития агломераций.

Политолог Сергей Мошкин подчеркнул, что формирование агломераций и расширение территории города — это объективный процесс, который нельзя остановить. «Другое — вопрос тактики. Стоит ускорять, подстегивать этот процесс, или он пойдет естественным путем»,— добавил он.

