«Город, в котором хочется жить, а приехав, остаться»

В Екатеринбурге проходит девятый форум «Города России: технологии лидерства». Одним из его главных тематических треков является дискуссия о том, что такое город будущего, и обмен практиками, позволяющими достичь этого. Главы городов, принимающие участие в форуме, поделились с Review своим мнением о том, что из себя представляет город будущего, стали ли их территории таковыми и что для этого нужно.

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга:

Город будущего — это город, который развивается системно и последовательно, ставит в центр человека и умеет сочетать стратегическое видение с современными технологиями. Екатеринбург именно такой. У нас сильные традиции стратегического управления: более 20 лет город развивается по ясным долгосрочным планам, совершенствует мастер-подходы и учитывает мнение жителей.

Мы внедряем цифровые сервисы, обновляем общественный транспорт, развиваем комфортные общественные пространства и меняем инфраструктуру так, чтобы она была удобна каждому. Екатеринбург стабильно входит в число лидеров по качеству городской среды и по вовлечению граждан в принятие решений. Два года подряд жители показывают рекордную активность в федеральном голосовании по благоустройству.

Но главное — город будущего строят люди. Жители, представители власти, бизнеса, научных кругов, эксперты действуют единой командой. Именно благодаря этому мы не только соответствуем образу города будущего, но и формируем новые стандарты городского развития для всей страны.

Максим Сорокин, глава Элисты, председатель элистинского городского собрания (Калмыкия)

Максим Сорокин, глава Элисты — председатель Элистинского городского собрания (Калмыкия):

Город будущего — это место, где хочется жить, создавать семью, растить детей. Для меня Элиста — именно город будущего, мое место силы. Это жемчужина Юга России, центр буддизма в стране и Европе, столица республики, где живут умные трудолюбивые люди с уникальной культурой, традициями и великой историей. Это наш бренд, и мы его развиваем.

Для сохранения уникальной национальной стилистики мастер-план и дизайн-код города разработаны с учетом особенностей местной культуры и традиций. Чтобы в Элисте было комфортно и удобно, благоустраиваются зеленые пешеходные зоны, развивается общественный транспорт и социальная инфраструктура, модернизируется ЖКХ, внедряются умные технологии, совершенствуется туристическая среда и условия для ведения бизнеса. Все это делается для жителей и гостей, особенно для молодежи — будущего нашего города, республики и страны. Именно им жить и трудиться здесь.

Для меня важно, чтобы наши жители оставались в Калмыкии, в Элисте. Форум может помочь в этом новыми знаниями и компетенциями, многопрофильной экспертизой высочайшего уровня и опытом других муниципалитетов, который мы перенимаем, адаптируем и, со своей стороны, делимся с коллегами собственными наработками.

Максим Афанасьев, глава Тюмени (Тюменская область)

Максим Афанасьев, глава Тюмени (Тюменская область):

Тюмень — живой пример того, как региональный центр может успешно трансформироваться из небольшого провинциального города в современный мегаполис с развитой инфраструктурой, высоким качеством жизни и широкими перспективами для роста. За последние десятилетия Тюмень смогла избавиться от прозвища «столицы деревень» и занять уверенные позиции среди прогрессивных городов России.

Быстрый рост неизбежно сопровождается вызовами: нужно своевременно развивать транспортную и социальную инфраструктуру, чтобы обеспечить комфортную жизнь и развитие всех сфер областного центра. Мы учитываем это при разработке мастер-плана центральной части Тюмени и обсуждаем все детали с жителями: и создание пешеходных зон, и развитие велосипедной инфраструктуры, и качественное озеленение, и реализацию культурных проектов.

Форум «Города России» играет ключевую роль в решении подобных задач. Являясь его участником на протяжении многих лет, я убедился в ценности мероприятия как уникальной дискуссионной площадки, где происходит активный обмен мнениями, успешными практиками и инновационными подходами. Это позволяет всем нам заимствовать лучшие практики, избегая ошибок, и ускорять собственное развитие. Форум не только обогащает профессиональный опыт, но и формирует стратегическое видение, необходимое для устойчивого и гармоничного развития наших городов, особенно в условиях постоянных изменений и неопределенностей.

Антон Науменко, глава Кургана (Курганская область)



Антон Науменко, глава Кургана (Курганская область):

В городе будущего все ориентировано на людей: удобная и комфортная городская среда, безопасные дороги, доступное жилье, современные технологии. Курган стремится к тому, чтобы стать городом будущего.

За последние шесть лет при взаимодействии с региональной властью и при поддержке губернатора региона Вадима Шумкова муниципалитет заметно преобразился. Здесь возводятся современные дома, реализуются миллиардные инфраструктурные проекты, строятся новые социальные и спортивные объекты, ремонтируются и прокладываются дороги, благоустраиваются общественные места. Уделяется внимание и цифровым технологиям. Так, магистральные улицы города оснащают умным оборудованием, которое сократит пробки, разрабатывается сеть электрозаправок, а региональное правительство планирует создать в Кургане IT-технопарк стоимостью 1 млрд руб.

В форуме «Города России» принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, главы муниципалитетов, представители бизнеса и общественности, эксперты в области урбанистики. И это отличная возможность обсудить вопросы развития территорий, познакомиться с передовым опытом городов, а также позаимствовать интересные идеи для развития территорий.

Дмитрий Махиня, глава Томска (Томская область)

Дмитрий Махиня, глава Томска (Томская область):

Томск — один из ведущих научно-образовательных центров страны, молодежный город, куда едут учиться со всей России и из-за рубежа. Вместе с тем мы трепетно сохраняем историческое наследие, которым гордятся горожане и которое привлекает туристов.

Сейчас мы в партнерстве с вузом возводим первую в России напечатанную на 3D-принтере остановку, строим Дом молодежи, восстанавливаем ценные здания по программе «Дом за рубль». Каждый год все больше внимания уделяем комфортной среде, ремонтируя дороги, дворы, сети, совершенствуем инфраструктуру для туризма. Наши предприниматели создают бренды, известные далеко за пределами региона.

Ведь город будущего — это комфортное и красивое место, отличающееся своей аутентичностью, это пространство, где могут реализовываться самые смелые идеи, это город, в котором хочется жить, а приехав, остаться. Именно такая синергия современной энергии, бурлящих идей и уважения к истокам позволяет развивать и преображать Томск, дает задел для достойного будущего.

Форум «Города России» — это прежде всего площадка для обмена опытом, и мы, как университетский город, готовы показать свой опыт взаимодействия академических знаний и администрации для развития городской среды. Нам также важно посмотреть, как реализуется то или иное направление в других муниципалитетах.

Эдуард Соснин, глава Перми (Пермский край)

Эдуард Соснин, глава Перми (Пермский Край):

Пермь — город будущего, ведь здесь объединяются инновации и традиции. В прошлом году муниципалитет занял четвертое место среди городов-миллионников России по индексу качества городской среды.

Мы уделяем особое внимание развитию городской среды и сохранению природы. Проект «Зеленое кольцо», например, вовлекает долины малых рек и леса в городскую жизнь без вреда для окружающей среды и за счет грамотного благоустройства снижает нагрузку на рекреационные зоны.

В городское управление внедряются и умные технологии. Система навигационного контроля и диспетчерского управления контролирует и удаленно регулирует движение общественного транспорта Перми. С помощью мобильных и стационарных комплексов фото- и видеофиксации в городе контролируется работа платной парковки. Также у нас тестируется первая в стране система контроля зарядки электромобилей.

Это лишь несколько примеров использования IT-технологий в управлении городом. В Перми наработан внушительный опыт по этому направлению, и мы готовы им делиться. Форум «Города России» позволяет сделать это: передать коллегам знания и лучшие практики, которые позволят сделать наши муниципалитеты городами будущего.

Иван Носков, глава Самары (Самарская область)

Иван Носков, глава Самары (Самарская область):

В Самаре работают крупные промпредприятия из сферы высоких технологий, приборостроения, космического комплекса и авиастроения. Все они являются основой городской экономики, дают рабочие места и налоги. Сфера гостеприимства также имеет все предпосылки к дальнейшему развитию. У нас много достопримечательностей, которые привлекают любителей познавательного туризма, проходят большие и яркие спортивные и культурные мероприятия, также есть пляжи, парки, самая длинная в Европе набережная. В городской архитектуре можно найти уникальные и необычные здания в разных архитектурных стилях — от классики до модерна и брутализма. В ближайшие годы мы планируем отреставрировать объекты культурного наследия и вернуть эстетику городских улиц. Все это делает Самару городом будущего, с интересной историей и перспективами развития.

Форум «Города России» помогает каждому городу взглянуть на себя со стороны и определить самые сильные стороны, чтобы эффективнее их использовать. Мы готовы как делиться своими наработками, так и изучать практики других муниципалитетов, чтобы применять лучшие из них в Самаре.

Юрий Шалабаев, глава Нижнего Новгорода (Нижегородская область):

Нижний Новгород, безусловно, город будущего, но также город исторического прошлого и нашего настоящего. Без исторической памяти нельзя двигаться вперед, а без создания комфортных условий сегодня не получится сформировать новый образ муниципалитета.

Город будущего — это город одновременно умный, удобный и узнаваемый. За пять лет мы прошли большой путь, фактически создали новую отправную точку: построили школы нового формата, детские сады и стадионы, отремонтировали почти 300 км дорог, обновили тепловые сети и городское освещение, благоустроили более 200 общественных пространств, создали удобные цифровые сервисы, которыми пользуется каждый шестой нижегородец.

Мы заложили фундамент, на котором можно строить будущее. Но при этом опираемся на многовековой опыт и умение нижегородцев всегда держаться вместе и менять город собственными руками. К 2030 году планируем построить новые станции метро, модернизировать трамвайные сети, развивать электротранспорт, запустить вторую канатную дорогу, открыть IT-кампус «Неймарк» и крупнейший IT-технопарк в стране.

Форум дает возможность посмотреть, какие решения работают в других регионах, какие подходы эффективнее, а также показать свои успехи и методики их достижения. В обсуждениях рождаются практики, которые можно адаптировать под свой город. Это всегда живой обмен идеями, опытом, инструментами. И, что важно, на площадках формируется профессиональное сообщество городских управленцев.

Виктор Шестаков, глава Сарапула (Удмуртия)

Виктор Шестаков, глава Сарапула (Удмуртия):

Сарапул не просто стремится стать городом будущего, а уже активно его строит. Наше будущее умное, технологичное, но с человеческим лицом и богатейшим историческим наследием. Мы не пытаемся слепо копировать мегаполисы, а создаем комфортную и современную среду для жизни, опираясь на нашу уникальность — гармонично сочетаем более чем 400-летнюю историю и купеческий шарм с цифровыми технологиями.

В рамках нацпроектов преображаем набережную, парки и скверы, которые становятся точками притяжения. Внедряем IT-платформы для взаимодействия с жителями, развиваем систему «Безопасный город» и переводим услуги в электронный формат. Поддерживаем предпринимателей, привлекаем инвесторов и создаем промышленные парки. И, конечно, активно вовлекаем сарапульцев во многие проекты.

На форуме «Города России» мы не только представляем собственные наработки, но и перенимаем успешный опыт коллег из других регионов. Это возможность найти партнеров и инвесторов, обсудить общие вызовы и определить нестандартные решения. Участие в таком мероприятии позволяет сверить часы, получить новый импульс для развития и вывести Сарапул на федеральный уровень.