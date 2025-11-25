В Лениногорском районе осудили местного жителя, напавшего с ружьем на соседа

Суд признал жителя Лениногорского района виновным в покушении на убийство соседа и назначил ему наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает СУ СКР по Татарстану.

Как установило следствие, 19 апреля 2025 года житель Лениногорского района пришел к 54-летнему соседу и из личной неприязни выстрелил из ружья ему в голову через деревянную дверь. После этого он похитил мобильный телефон пострадавшего и скрылся. Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Задержать нападавшего удалось в тот же день. При обыске в его доме следователи обнаружили незаконно хранившийся порох.

Анна Кайдалова