Точки на карте

В большинстве малых городов наблюдается отток населения. Для решения этой проблемы власти привлекают инвестиции за счет поддержки бизнеса, развития туризма и благоустройства территории. Однако, по мнению экспертов, зачастую проблемы сохраняются на уровне концепции и стратегии развития муниципалитета, и влияют в первую очередь не на туристический бренд, а на восприятие города местными жителями.

Города теряют в весе

Согласно исследованию РАНХиГС, более 3,4 млн россиян проживают в малых городах. Таким статусом обладают муниципалитеты с населением менее 50 тыс. человек. Из 47 городов Свердловской области 35 относятся к малым. Во многих из них наблюдается уменьшение числа жителей.

По мнению экспертов, это связано с тем, что люди уезжают в более крупные города, кризисом промышленного производства и снижением количества рабочих мест, в том числе в отраслях малого и среднего бизнеса (МСБ), так как его присутствие тоже сокращается. Из-за этого функции населенного пункта как города утрачиваются — остается село или поселок. Ученые РАНХиГС даже высказали опасения о жизнеспособности почти 130 малых городов, ведь за последние десять лет убыль населения в малых городах России составила 314,5 тыс. человек. Наиболее заметное сокращение наблюдается в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, при этом в северных регионах этот процесс идет быстрее, чем в южных.

По словам директора Школы экономики и менеджмента УрФУ Ирины Тургель, среди серьезных проблем малых городов — экономическая монозависимость. «Значительная часть малых городов региона — это исторически сложившиеся города при заводах или моногорода. Их судьба напрямую зависит от состояния градообразующего предприятия. Кризис или закрытие такого предприятия оборачивается резким скачком безработицы и тотальной социальной депрессией. Диверсификация экономики затруднена из-за удаленности, дефицита инвестиций и кадров»,— пояснила она.

В поисках истинных ценностей

Города могут вернуть утраченные функции, считают эксперты, если в них начнут инвестировать — появятся новые производства или заработают старые предприятия, либо если власти начнут развивать туристические проекты. Поэтому власти ищут различные способы интеграции малых городов в экономику страны и привлечения инвестиций: создают преференциальные площадки и предоставляют льготы для привлечения бизнеса, поддерживают туризм и развивают креативные индустрии. «Будущее наших городов зависит не от оценок экспертов, а от нашего труда и отношения к своей малой родине»,— подчеркнул директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев.

По словам директора Центра развития международного туризма Юлии Максутовой, малые города имеют хороший потенциал и при правильном подходе муниципалитетов могут быть включены в туристические маршруты субъектов для продвижения, в том числе на международном уровне. Туризм действительно становится одним из драйверов экономики, перспективной нишей таких населенных пунктов, особенно тех, где отсутствуют крупные промышленные производства, способные обеспечить рабочими местами жителей.

В индустриальных уральских городах аттракторами часто становятся культурные инициативы. Так, в Сысерти уже шестой год проходит фестиваль «Лето на заводе», который в летнее время каждые выходные привлекает жителей Екатеринбурга и соседних регионов. В 2025 году его посетили около 30 тыс. человек.

В Рефтинском под Асбестом в рамках программы Уральской индустриальной биеннале в октябре создали арт-объект «Теплица». Этот проект, выполненный художниками в формате арт-резиденции, подразумевает, что авторы приезжают в город и знакомятся не только с его территорией, но и с его жителями. В частности, в «теплице» звучат истории рефтинцев, а сама концепция отражает тепло местной ГЭС, которая является важным элементом города как для местных, так и для туристов.

«Порой мы живем с ошибочным стереотипом, что в Рефтинском, Миассе, Магнитогорске или других географически близких нам городах мы не сможем узнать что-то интересное, а приезжая туда, открываем целый мир»,— пояснила исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова. В ближайшее время подобные проекты планируются в Челябинской области — в Миассе и Магнитогорске, а весной 2026 года — в Порогах. Помимо арт-объектов, биеннале организует и туристические маршруты, которые помогают познакомиться с разными объектами малого города, потенциально интересными туристам из Екатеринбурга.

Экскурсовод Дмитрий Москвин отмечает, что арт-объекты, созданные в малых городах, помогают «проявлению» населенных пунктов на карте, а это важно не только для туристов, но и для местных жителей. «Не надо иллюзий, что город должен стать туристическим центром, но когда горожане хорошо, интересно о себе мыслят и говорят, это начинает интересовать внешнюю аудиторию»,— пояснил господин Москвин. Кроме того, популярность и интерес к малым городам стимулирует и рост спроса на внутренний туризм.

Руководитель образовательной программы УрФУ «Прикладная этика в бизнесе и промышленности» Иван Шуплецов рассказал, что часто городским администрациям нужна помощь в понимании ценностей, которые важны для жителей и которые помогут понять дальнейшие перспективы развития, в том числе туристического. «Житель Талицы от жителя Бобровского может сам по себе ничем не отличаться, но для одних городов важно производство, для других — географические достопримечательности или социальные истории. Мы выясняем, какие районы более или менее заброшенные, где страшно, а где не страшно, что воспринимается как прекрасное, а что вообще не нужно и не воспринимается людьми, и на основе этого создаем карту ценностей. Это помогает не только создавать мерч и мероприятия на территории в единой концепции, но и грамотно оформлять заявки на грантовые программы, продвигая ценность места»,— рассказал господин Шуплецов. По его словам, среди выявленных ценностей может оказаться, например, негативное отношение к туристам, и тогда до жителей нужно донести плюсы туристического освоения территории.

Плечо помощи

Даже при наличии хорошего туристического потенциала малые города не всегда могут реализовать его из-за плохой транспортной инфраструктуры, изношенных сетей ЖКХ и отсутствия благоустроенных городских пространств. Это также затрудняет жизнь местного населения, и в результате город теряет человеческий капитал — активная и амбициозная молодежь уезжает в поисках более качественного образования, более хорошей работы и более комфортной жизни. «На фоне борьбы с базовыми проблемами вопросы комплексного благоустройства часто отходят на второй план»,— пояснила Ирина Тургель.

Причем собеседники Review отмечают, что очень важно удержать население в малых и сельских населенных пунктах не как местах приложения труда, а как местах проживания. Для этого необходимо развивать благоприятную среду в таких поселениях и обеспечивать транспортную доступность мест приложения труда.

Для поддержки муниципалитеты заявляются на федеральные гранты и участвуют в программах финансирования проектов развития. Так, пять проектов Свердловской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2026–2027 годах они получат федеральное и региональное финансирование на реализацию инициатив по благоустройству.

В Талице, например, преобразится участок улицы Ленина, в Заречном — пешеходная зона в районе улицы Курчатова. В Первоуральске продолжатся работы на набережной Нижне-Шайтанского пруда, в Богдановиче начнется комплексное благоустройство улицы Партизанской, а в Сысерти будет приведен в порядок центральный сквер. Все проекты обсуждались с жителями и учитывают запросы горожан на обновление общественных пространств и создание комфортных зон отдыха. Как отмечают региональные власти, проекты повысят инвестиционную привлекательность городов, поспособствуют развитию туризма и улучшению условий жизни.

Ирина Тургель считает, что действующих мер поддержки для малых городов скорее недостаточно. По ее словам, они скорее «латают дыры», однако не создают условий для комплексного развития. «Действующие меры помогают создавать точечные улучшения, прокладывать дороги и поддерживать местный бизнес. Однако из-за такого подхода, по оценке эксперта, городам приходится постоянно участвовать в конкурсах, чтобы получить финансирование. Это создает «лотерею»: один город выиграл и сделал сквер, а десятки других — нет. Нет гарантированного, устойчивого финансирования развития»,— пояснила эксперт. Помимо этого, она выделила отсутствие возможности для стратегического планирования «снизу», отсутствие поддержки человеческого капитала и частую несогласованность между программами поддержки от разных ведомств.

Архитектор Олег Шапиро, участвовавший в разработке мастер-плана Тобольска, отметил, что зачастую такие планы создаются по заказу компаний или властей, однако «имеют мало отношения к дальнейшей стратегии развития города»: «Мастер-план — документ, в обсуждении которого консолидируется общество и все заинтересованные стороны, и должен не только согласовываться с жителями, но и меняться во времени по ходу реализации, учитывая все сделанные шаги».

При этом часть свердловских малых городов уже имеют комплексную концепцию. В 2019–2021 годах Московский центр урбанистики (МЦУ) участвовал в подготовке концепции развития для Первоуральска. Основой концепции стал бренд Первоуральска как «города трубников». Среди главных идей, как рассказывал председатель совета директоров МЦУ Сергей Капков, было подчеркнуть промышленную специфику моногорода. Например, подсветить трубы, которые находятся в городе, выводить на них прогноз погоды и другую информацию.

В рамках разработки концепции создали городской парк «Корабельная роща», где появились современные активности для жителей, обустроили площадь Победы и проспект Ильича, а также выполнили подсветку Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). «В городе также появился культурный центр, который не просто пользуется популярностью у жителей, но и сам окупает собственную работу, что редкость для таких учреждений»,— подчеркнул господин Капков, добавив, что при развитии города необходимо учитывать потребности местных жителей и актуальные для них сценарии взаимодействия с городом.

Ирина Тургель тоже отметила Первоуральск как пример проработанного проекта. По ее словам, местные власти не просто развивают отдельные туристические точки, а выстраивают целостную систему, основанную на уникальных особенностях территории. Туристическая стратегия включает не только регулярный промышленный туризм, отдых на реке Чусовой и горнолыжные точки, но и событийный туризм, центр которого — «Шайтанка-Фест».

Анна Капустина