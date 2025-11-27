Лидеры выходят на площадки

В «Екатеринбург-Экспо» 27–28 ноября проходит IX Общероссийский форум стратегического развития «Города России». В этом году он посвящен технологиям лидерства. Ожидается, что площадки форума посетят более 7 тыс. человек, в том числе делегация из китайского города Даляня, ставшего партнером мероприятия. Деловая программа насчитывает более 80 событий. Впервые в рамках нее пройдет выставка городских технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На полях форума обсуждаются проблемы городского развития и способы и способы их решения

Фото: Алина Шешеня На полях форума обсуждаются проблемы городского развития и способы и способы их решения

Фото: Алина Шешеня

Глав собрали на Урале

Форум «Города России» ежегодно проводится в Екатеринбурге и входит в тройку крупнейших деловых мероприятий Свердловской области. Организаторами форума выступают администрация Екатеринбурга, Центр стратегических разработок (ЦСР) и Союз российских городов (СРГ). Мероприятие проходит под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, губернатора и правительства Свердловской области, Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.

В 2016 году мероприятие начинало с небольшой деловой программы и чуть более 800 посетителей, но уже тогда на нем присутствовали гости из разных городов России, две сотни экспертов в области стратегического развития территории и иностранные делегации. С тех пор программа и география стали обширнее, а количество участников возросло в несколько раз — в 2024 году форум собрал 6 тыс. человек из 250 муниципалитетов и 53 регионов. Среди них были 150 глав городов, представители 12 субъектов РФ, федеральных министерств, Госдумы и Совета Федерации. За два дня на площадках форума выступили более 450 экспертов, было подписано 10 соглашений о сотрудничестве.

Сегодня форум стал главной площадкой для анализа городских проблем. «Вместе с экспертами будем обсуждать стратегию пространственного развития, комплексный план развития инфраструктуры, меры поддержки, преференциальные режимы. Нам важно, чтобы представители муниципалитетов понимали и умели максимально эффективно использовать инструментарий, который государство предлагает для поддержки бизнеса, привлечения инвестиций и развития территорий», — подчеркнул заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин.

На полях форума регулярно встречаются представители Совета Федерации, Госдумы, правительства РФ, органов власти всех уровней, корпораций развития, экспертных организаций, бизнес-сообщества, а также российских и иностранных экспертов в области городского планирования. «Все больше представителей городов и регионов принимают участие в форуме — это главный показатель востребованности такого формата общения. Причиной тому служит повышение качества деловой программы. Здесь мы открыто говорим о стоящих перед нами проблемах и достигнутых успехах. Для министерства форум важен как способ получить от городов обратную связь: понять, что необходимо доработать и какие задачи сегодня наиболее актуальны»,— пояснил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По словам председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко, в рамках форума вырабатываются ключевые решения и инструменты для развития городской среды, экономики и инфраструктуры: «И что крайне важно, форум объединяет представителей всех уровней власти, экспертов и бизнес-сообщества для выработки согласованных действий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году участие в мероприятии примут более 200 глав городов из 55 регионов. Спикерами панельных дискуссий станут руководители Минэкономразвития и Минстроя, председатели комитетов Госдумы и представители Совета Федерации, а также федеральные эксперты из разных отраслей и крупные компании, в частности группа «ТМХ», УГМК, «Яндекс», «Ростелеком», «РЖД» и др. Всего ожидается более 7 тыс. гостей и участников.

«Я всегда говорил, что самое главное — это обмен информацией, знакомства для решения последующих разных текущих задач, которые возникают внезапно, то есть близкий контакт, когда можешь себе позволить набрать по телефону товарища, с которым познакомился на форуме, и решить те или иные вопросы»,— подчеркнул полпред президента в УрФО Артем Жога. Аналогичное мнение высказывает губернатор Свердловской области Денис Паслер: «Эксперты и руководители городов смогут обменяться лучшими практиками, презентовать инновационные решения и заручиться поддержкой федеральных министерств для реализации проектов по обновлению общественного транспорта, улучшению экологии, расширению туристической инфраструктуры и развитию опорных населенных пунктов».

По мнению генерального директора Альянса по вопросам устойчивого развития Андрея Шаронова, мероприятие «Города России» помогает формировать партнерства, повышает осведомленность и позволяет шире взглянуть на возможные инструменты работы с территориями. «Здесь есть и большая идейная составляющая, ведь на площадках звучат не только практические обсуждения, но и формируются смыслы, определяющие тот образ будущего, без которого невозможно никакое целеполагание»,— добавил он.

Мэры прошлись по программе

Главный девиз форума в этом году — «Технологии лидерства». По словам организаторов, в нем заключен поиск решений, которые помогают городам становиться устойчивыми, современными и комфортными для жизни. «Сегодняшние технологии лидерства — это возможность в непростых условиях оптимально использовать имеющиеся ресурсы с наибольшим экономическим и социальным эффектом»,— пояснила заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Татьяна Караваева.

Всего в деловой программе форума запланировано более 85 мероприятий. Основная их часть будет посвящена вопросам городского развития: от агломераций, опорных населенных пунктов и малых городов до нацпроектов, бюджетной политики и инвестиций. Помимо этого, в отдельные тематические треки выделены мероприятия по вопросам повышения городской привлекательности, развития туризма, креативной экономики, человеческого капитала, внедрения технологий умного города, благоустройства и другим. Во многих ключевых сессиях администрация Екатеринбурга выступит не только в качестве спикера, но и в качестве соорганизатора.

Союз российских городов будет курировать шесть площадок. На двух из них обсудят проблемы и возможности транспортных систем, дорожного строительства, общественного транспорта, а также электросамокатов, еще на одной — возможности инфраструктурного развития муниципалитетов и совершенствования системы ЖКХ.

Как отметил господин Сорокин, государство предоставляет разнообразные инструменты для развития регионов и привлечения инвестиций. В частности, казначейские инфраструктурные кредиты (КИК) — длинные и дешевые деньги из федерального бюджета на строительство дорог, инженерных сетей, туристических кластеров и других объектов, стимулирующих экономику региона. В Екатеринбургской агломерации льготное финансирование получили два проекта по модернизации очистных сооружений в Сысерти и Североуральске. На них в сумме выделят 5,8 млрд руб. «Эта поддержка, по предварительным оценкам, привлечет еще около 11 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Соотношение вложений государства и частных инвестиций почти один к двум — это очень хороший результат»,— считает Святослав Сорокин.

«Для ЦСР форум не только площадка для проведения мероприятий, но и возможность апробации новых решений. Те идеи, которые мы нарабатываем в течение года, тестируем в течение этих двух дней плотной работы,— рассказала Татьяна Караваева.— Мы используем эту площадку, чтобы вместе с главами обсудить готовящиеся управленческие решения, сделать их приемлемыми, и чтобы мэры знали, как с ними работать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках деловой программы пройдет более 85 мероприятий

Фото: Алина Шешеня В рамках деловой программы пройдет более 85 мероприятий

Фото: Алина Шешеня

Среди ключевых тем форума — агломерационные вопросы. 27 ноября в зале 3.2 пройдет панельная дискуссия «Агломерации и устойчивая система расселения. Как найти баланс?», на которой эксперты обсудят инструменты и механизмы, способные сбалансировать миграционные потоки и улучшить качество жизни в средних и малых городах. В тот же день в зале 3.5 в рамках дискуссии «Возможности развития малых городов» спикеры поговорят о том, как наиболее эффективно использовать потенциал малых городов для сбалансированного развития экономики страны. «Не только агломерациями сильна наша страна. Сегодня фокус внимания правительства сконцентрирован на инвестиционных возможностях развития малых городов»,— подчеркнула госпожа Караваева.

По словам Святослава Сорокина, тема развития малых городов — одна из ключевых в повестке стратегических приоритетов пространственного развития России. Так, 85% малых городов вошли в Единый перечень опорных населенных пунктов. «Для них уже разрабатывается программа улучшения качества среды для жизни: будут строиться дороги, модернизироваться больницы и образовательные учреждения. Инфраструктуру планируют с учетом потребностей жителей прилегающих территорий. А для более 100 малых городов будут разработаны мастер-планы, которые определят вызовы и возможности территорий и сформируют планы их развития на ближайшие 10–20 лет»,— рассказал замминистра.

Во многом привлекательность и узнаваемость городов формирует их бренд. То, как он становится драйвером развития территорий, будут обсуждать 27 ноября в зале 3.5. А в зале 3.8 поговорят о том, как городские общественные пространства могут помочь в развитии креативной экономики. Практики, которые делают города комфортнее, презентуют на круглом столе, посвященном первым результатам реализации нацпроекта «Инфраструктура», — он пройдет 27 ноября в зале 3.10. А на следующий день в зале 3.8 будут обсуждаться проекты комплексного развития территорий, которые создают города будущего.

В пятницу, 28 ноября, в зале 3.10 пройдет селектор Минэкономразвития РФ по развитию туризма в городах, а в зале 2.2 состоится панельная дискуссия ведомства о деловом туризме. На ней эксперты попытаются выработать конкретные меры по созданию в России конкурентоспособной экосистемы делового туризма, соответствующей международным стандартам и учитывающей национальные особенности развития отрасли.

В рамках Диалога с главами, который состоится 27 ноября в зале 3.1, мэры смогут пообщаться друг с другом и обменяться интересными кейсами, после чего в том же зале состоится открытый диалог со Святославом Сорокиным, которому любой участник сможет задать интересующий его вопрос. «В обширной деловой программе мы предусмотрели сессию “Открытый диалог”, в ходе которой не только расскажем об инструментах развития территорий, но и ответим на вопросы участников форума. Для нас это еще и возможность получения обратной связи, благодаря которой мы часто совершенствуем инструменты развития», — пояснил замминистра.

В 28 ноября в зале 3.6 пройдет панельная дискуссия «ГосPR в муниципалитетах: инструменты влияния и доверия». На ней расскажут о направлениях, которые определяют коммуникацию государства, правовых рисках использования ИИ в PR и о визуальных коммуникациях в дизайне городов. В зале 3.2 состоится заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления при полпреде президента в УрФО, главной темой которого станет занятость и социальная поддержка участников СВО и членов их семей.

Форум отличился

В этом году у мероприятия впервые появился иностранный партнер — китайский город Далянь, который является одним из крупнейших промышленных и инновационных центров Северного Китая. «Наши города связывают давние контакты, которые мы планируем официально оформить в партнерские отношения, подписав соглашение о сотрудничестве между Екатеринбургом и Далянем,— сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.— На форуме мы представим совместные секции и деловые встречи, а также проведем B2B-переговоры между предпринимателями двух городов. Мы рассчитываем, что участие представителей Даляня придаст новый импульс развитию экономических, образовательных и культурных связей, а также поможет показать Екатеринбург как современный город, открытый международному сотрудничеству».

Отличительной особенностью деловой программы является образовательный модуль для глав городов и муниципальных команд, курировать который будет Высшая школа государственного управления Президентской академии. «Наш образовательный трек ориентирован на все муниципальное сообщество, которое составляет порядка 4,5 млн человек. Мы постарались сделать так, чтобы тематики панельных сессий и образовательных лекций были на острие повестки»,— отметил заместитель директора ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов. В рамках модуля участники форума обсудят взаимодействие муниципалитетов и регионов в условиях нового ФЗ №33, способы кадрового обеспечения муниципальных экономик, поговорят об идентичности населения в малых городах и градостроительных конфликтах.

Параллельно с форумом в конгресс-центре пройдет выставка «Города России: технологии для городов». «Ее цель — показать конкретные решения, которые уже применяются в муниципалитетах, и технологии, которые могут быть внедрены в других городах. Свои стенды представят города-партнеры форума, в том числе Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Челябинск, Ханты-Мансийск, Томск, а также делегация города-партнера Даляня. Всего будет представлено порядка 20 стендов. Мы уверены, что выставка станет центром практического обмена опытом, позволит мэрам, экспертам и бизнесу увидеть, как сегодня реализуются технологии лидерства в конкретных проектах»,— рассказал Алексей Орлов.

Собеседники Review уверены, что форум станет «основой для дальнейшего развития наших городов и укрепления межмуниципального сотрудничества». «Он пройдет насыщенно, интересно и даст конкретный инструмент городского развития как самим муниципальным руководителям, так и общественным лидерам, бизнесу и руководителям органов власти, которые решают вопросы развития наших городов», — считает генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов.

Татьяна Караваева добавила, что эффективность любой площадки зависит от личной эффективности каждого участника: «Каждый из нас должен выйти с этого мероприятия с четким пониманием того, за счет каких конкретных инструментов, решений и ресурсов, которые есть на федеральном и региональном уровнях, мы можем достигнуть поставленных перед нами задач».

Анастасия Реутова