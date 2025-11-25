Китай формирует новый облик мировой энергетики, которая представляет собой синтез традиционных и альтернативных источников, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине. По его словам, уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в 2 раза превышает ее производство в США. На долю Китая приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор, подчеркнул Сечин. В этом году ожидается порядка $900 млрд, что на 30% превысит инвестиции всей Северной Америки и более чем в 1,5 раза — инвестиции Европы.

ПСБ направит более 100 млрд руб. на реализацию масштабного проекта по строительству Баимского горно-обогатительного комбината в Чукотском автономном округе. Будут построены 46 производственных и инфраструктурных объектов, включая круглогодичный портовый терминал, всепогодную дорогу протяженностью более 400 км между месторождением и новым портом для отгрузки продукции по Северному морскому пути, а также генерирующих мощностей для обеспечения предприятия электроэнергией. Общая стоимость проекта превышает 1 трлн руб.

Россия располагает уникальной ресурсной базой и может гарантировать энергобезопасность всей Евразии. «Совокупная стоимость природных богатств нашей страны составляет почти $100 трлн, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя в США»,— заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на открытии Российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине. Он отметил, что Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке: ее доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%.