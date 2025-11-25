Петербургская компания искусственно продлила срок годности почти 7 тонн мяса

В Санкт-Петербурге выявили предприятие, которое искусственно продлило срок годности продуктов. Его увеличили на 30 дней, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Речь идет об ООО «Мясная база "Шушары"». Специалисты вычислили эту компанию в ходе изучения оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий».

Работающая в Шушарах компания изготовила 6837 кг бескостной свинины. На нее искусственно увеличили срок годности на 30 дней. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства, деятельность компании поставлена на контроль.

Татьяна Титаева