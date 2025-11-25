Блогера Лерчек оставили под домашним арестом еще на полгода

Гагаринский суд Москвы продлил домашний арест уроженке Тольятти, блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему на полгода. Решение принято на слушаниях 24 ноября. Следующее заседание по делу состоится 1 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Валерия Чекалина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2021-2022 годах Валерия и Артем Чекалины вывели из России 251,6 млн руб. Эти средства поступили от продаж фитнес-курса предпринимателей «Идеальное тело» и были переведены на счет компании в ОАЭ. Деньги были оформлены как покупка информационного продукта, но налоговая служба не была уведомлена.

Ранее в отношении Чекалиных уже возбуждались уголовные дела за налоговые нарушения и отмывание денег. Однако расследование прекращалось после выплаты бизнесменами 504 млн руб.

Георгий Портнов