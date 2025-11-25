В Петербурге уничтожили больше 500 тонн деликатесов из Европы за время эмбарго

С начала действия продуктового эмбарго в России утилизировали 42,6 тыс. т санкционных продуктов растительного происхождения и 1,3 тыс. т животноводческих. В Санкт-Петербурге и Ленобласти за это время уничтожили более 509 т таких товаров, сообщает издание «Форпост» со ссылкой на данные регионального управления Россельхознадзора. С начала 2025 года в городе и области уничтожили 73,5 кг продуктов, которые запрещено ввозить в Россию из-за контрсанкций.

По данным Россельхознадзора, чаще всего с момента введения эмбарго в регионе утилизировали санкционные сыры. На втором месте — колбасы, ветчина и другие мясные продукты. На третьем — соленая рыба, рыбные консервы и икра. В целом в России за последние 11 лет уничтожили почти 45 тыс. т санкционных продуктов.

Продовольственное эмбарго в России ввели в 2014 году в ответ на санкции стран Евросоюза, принятых после присоединения Крыма. Меры ежегодно продлевались и периодически расширялись.