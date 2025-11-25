Ребенок ГМО

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, почему технологии редактирования генома эмбрионов вызывают этические опасения.

В строжайшей секретности американский стартап Preventive уже несколько месяцев проводит исследования, которые могут закончиться рождением генетически модифицированного ребенка. Как утверждает WSJ, проект финансируют в том числе гендиректор OpenAI Сэм Альтман и глава Coinbase Брайан Армстронг. И это придает смелым планам компании как финансовую мощь, так и скандальную известность. По данным газеты, стартап уже привлек $30 млн.

Preventive заявляет, что цель — положить конец наследственным заболеваниям путем редактирования эмбрионов до рождения. Для экспериментов якобы привлекли пару, у которой есть опасения по поводу генетических проблем. Так называемый взлом генов считается неэтичным и находится под строгим запретом в Соединенных Штатах и некоторых других странах. Однако конкретно в США это табу относится только к исследованиям, которые финансирует государство. Тем не менее заявление стартапа вызвало волну неодобрения. Основной страх, который выражают биоэтики и ученые, — это риски процветания евгеники и создание дизайнерских детей. Это приведет к биологическому неравенству.

Эта история перекликается и с другим скандалом: в 2018-м китайский биофизик шокировал мир, объявив о рождении первых в мире генетически модифицированных близнецов. За незаконную медицинскую практику он на три года попал за решетку и получил изгнание из научного сообщества. Но как растут эти дети, средства массовой информации не освещают.

