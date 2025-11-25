На комплекс мероприятий, направленных на воспитание у детей ответственного поведения на дороге, выделят 96,7 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В Татарстане на обучение детей правилам дорожного движения выделят 97,7 млн

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект включает теоретическую и практическую подготовку по картингу для детей 8–17 лет. Ученикам расскажут об истории автомобилестроения, устройстве карта и двигателя, а также о технике безопасности. Практическая часть предусматривает знакомство с трассой, управление картом и заезды.

Исполнитель обязан организовать набор детей, формирование команд, обеспечить их подготовку, а также участие в соревнованиях. Планируется, что за весь период программы занятия должны пройти не менее 400 юных картингистов. Каждая секционная группа должна пройти не меньше 16 теоретических и 16 практических занятий, включая тренировки на специализированных картинговых трассах.

Срок оказания услуг — до 30 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения». Финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана.

Анна Кайдалова