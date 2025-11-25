Кремль опубликовал кадры подготовки ко встрече Путина в Киргизии

Киргизия активно готовится к государственному визиту президента России Владимира Путина, передает пресс-служба Кремля. Российский президент прибудет в Бишкек сегодня, визит продлится до 27 ноября.

В Бишкеке к приезду российского лидера украшены улицы и аэропорт «Манас» баннерами с российскими флагами и приветственными надписями. Пресс-служба Кремля опубликовала видеокадры подготовки к торжественной встрече в аэропорту. На них видно красную дорожку и артистов в национальных костюмах, готовящихся к выступлениям с национальной музыкой и танцами. Российского президента в аэропорту встретит киргизский коллега Садыр Жапаров.

В ходе визита запланированы государственные мероприятия, включая участие Владимира Путина в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Бишкеке. По словам заведующего отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбека Абдумуталипа, в ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.