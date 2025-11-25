ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС, сообщил мэр Максим Пухов в Telegram-канале. Беспилотник попал во внутренний двор Центра детско-юношеского творчества.

Повреждено здание учреждения. В нескольких кабинетах выбиты стекла. Жертв и пострадавших среди детей, сотрудников или жителей нет. Мэр призвал горожан сохранять бдительность.

22 ноября ВСУ нанесли комбинированную атаку по жилому району Энергодара, использовав артиллерию и беспилотники. В результате обстрела пострадал мужчина 1949 года рождения.