Вступило в силу решение об изъятии активов экс-депутата Госдумы Юрия Напсо

В Краснодаре краевой суд оставил без изменений решение об изъятии в доход РФ имущества бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо

Стоимость изъятых активов составляет 1,4 млрд руб. Решение об изъятии активов было вынесено Центральным райсудом Сочи в октябре 2024 года. Суд согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что Юрий Напсо нарушал антикоррупционные нормы, участвуя в руководстве бизнесом. Для сокрытия нелегальных доходов имущество оформлялось на доверенных лиц, в том числе помощников депутата.

Решением суда в казну изъято по 100% долей ООО «Национальная топливная компания», «Кубаньойл» и «Сочипетрол», 55 объектов капитального строительства общей площадью 6,5 тыс. кв. м, 9 участков площадью 1,5 га.

Представители Юрия Напсо оспаривали решение Центрального райсуда Сочи, утверждая, что спорные активы принадлежат Веронике Иванчиковой, бывшей жене Юрия Напсо, а также другим посторонним лицам.

Юрий Напсо лишился статуса депутата Госдумы в апреле текущего года по причине его долгого отсутствия на заседаниях. Экс-депутат утверждает, что проходит длительное лечение за пределами России.

Анна Перова, Краснодар