Препараты для похудения не помогают при болезни Альцгеймера

Датская компания Novo Nordisk сообщила, что семаглутид — активное вещество в Wegovy и некоторых других препаратах для лечения диабета и снижения избыточного веса — не замедляет течение болезни Альцгеймера. Ранее предполагалось, что он может помогать в лечении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Novo Nordisk провела клинические испытания, в которых приняли участие более 3,8 тыс. человек в возрасте от 55 до 85 лет с болезнью Альцгеймера в легкой степени. В итоге исследователи пришли к выводу, что применение семаглутида не оказало положительного воздействия на их состояние, сравнив результат с теми, кто принимал плацебо.

Как отметил директор по исследованиям Novo Nordisk Мартин Хольст Ланге, в компании изначально считали маловероятным, что препарат поможет замедлить течение заболевания, однако решили попробовать, учитывая некоторые предположения об этом и «неудовлетворенную потребность в лечении болезни Альцгеймера». На то, что семаглутид может помогать при этом заболевании, указывало улучшение при его приеме некоторых биомаркеров, обычно связанных с болезнью Альцгеймера.

Яна Рождественская