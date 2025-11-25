Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 9 месяцев составила 7,6 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 2025 года, прибыль банка по итогам этого периода составила 7,6 млрд рублей.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Активы банка составили 821,7 млрд рублей, капитал банка – 118 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU), рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» – до уровня ruА.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»