Три нижегородских вуза получат 600 млн рублей грантов в 2026 году

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), технический университет им. Р. Е. Алексеева и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) сохранили статус участников программы «Приоритет 2030» и получат в 2026 году 600 млн руб. в виде грантов. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

ННГУ получит 400 млн руб. и продолжит разработки новых материалов и высокочистых веществ для микроэлектроники. НГТУ рассчитывает на грант до 100 млн руб. на создание инженерных систем для ядерных энергоустановок, разработку беспилотных авиасистем, радиоэлектронных комплексов и технологий проектирования станочного оборудования. ПИМУ сконцентрируется на развитии биотехнологий, ядерной медицины, исследованиях в области онкологии и новых технологий для укрепления психического здоровья детей и взрослых.

Кандидатами на участие в программе «Приоритет 2030» стали Нижегородский архитектурно-строительный университет и Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина.

В 2026 году поддержку в рамках программы получат 106 российских вузов, общий объем грантовой поддержки в 2026 году — 26,8 млрд руб.

Владимир Зубарев