В Челябинской области растет популярность отдыха в глэмпингах

В сентябре-октябре 2025 года количество объявлений с предложением о бронировании глэмпингов в Челябинской области выросло на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самая высокая динамика среди регионов Уральского федерального округа, сообщает «Авито Путешествия».

Спрос на глэампинги в Челябинской области тоже растет, но наибольшая доля бронирований у жителей Свердловской области — 58% от общего количества. На втором месте Тюменская область — 28%. На Челябинскую область приходится доля 12%. Увеличение спроса на глэмпинги на Южном Урале аналитики связывают с популярностью отдыха рядом с национальными парками и горными озерами.

В среднем по округу аренда глэмпинга осенью обходилась в 8,9 тыс. руб. в сутки. Гости чаще выбирали размещение на одну ночь и приезжали компаниями из трех человек.

Виталина Ярховска