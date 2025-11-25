Дворец-музей в Ливадии готовится к обновлению экспозиции

Ливадийский дворец-музей и автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Орбита» при поддержке Министерства культуры Республики Крым объявили о проведении всероссийского конкурса на разработку концепции реэкспозиции музея и создания экспозиции нового музейного пространства. Конкурс проходит с 1 ноября по 12 декабря. Участникам предстоит представить проекты в двух номинациях: «Реэкспозиция Ливадийского дворца-музея» и «Экспозиция Нового музейного пространства в Ливадии». Регистрация заявок и отборочные туры проводятся с 1 ноября по 8 декабря, финальная защита проектов в очном или онлайн-формате состоится 12 декабря в Ливадийском дворце-музее. Призовой фонд каждой номинации составляет более 1 млн руб., включая гран-при в размере 1 млн руб., а также специальные награды за лучшую студенческую работу. Всем участникам будут вручены дипломы. К участию в конкурсе приглашаются музеи, проектные и дизайнерские команды, кураторы, искусствоведы, студенты и молодые специалисты.

Нина Никифорова