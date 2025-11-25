Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Матвиенко заявила, что спокойно относится к мему про «сосули»

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что спокойно относится к мему про «сосули», который «тянется за ней годами». Впрочем, спикер тут же напомнила, что в словарях верны оба варианта: и «сосули», и «сосульки».

О памятной фразе госпоже Матвиенко напомнил в ходе интервью журналист «Московского комсомольца». Председатель верхней палаты парламента перечисляла свои победы на посту губернатора Санкт-Петербурга, когда пришла к выводу: «Конечно, петербуржцы очень строгие люди, они всегда очень жестко с нас спрашивали».

Случай с «сосулями» Валентина Матвиенко описывает спокойно. «Ну, был такой мем... ну, не без этого. Я-то с чувством юмора,— сообщила спикер. — Вообще, знаете, лучше над самой собой порой посмеяться, чем над другими. Очень в жизни помогает».

«Кстати, в словарях, если что, и сосули, и сосульки — правильно»,— подчеркнула председатель Совфеда.

С 2003 по 2011 год Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Санкт-Петербурга. Тогда она много внимания уделяла благоустройству города и качеству работы коммунальных служб. В 2010 году она сказала на профильном совещании: «Срезать лазером или паром сосули. Если ученые Петербурга разведут руки и скажут, что сосули можно только ломом сбивать, то будем сбивать ломом».

Степан Мельчаков

Валентина Матвиенко на работе и в работе

С президентом РФ Владимиром Путиным на Общероссийском совещании актива ветеранов Великой Отечественной войны в Российской академии госслужбы, 2002 год

С президентом РФ Владимиром Путиным на Общероссийском совещании актива ветеранов Великой Отечественной войны в Российской академии госслужбы, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С Владимиром Путиным и министром экономического развития и торговли Германом Грефом (справа) на заседании II Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, 2006 год

С Владимиром Путиным и министром экономического развития и торговли Германом Грефом (справа) на заседании II Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На теннисном корте St.Petersburg Open, 2006 год

На теннисном корте St.Petersburg Open, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На VII Санкт-Петербургском международном карнавале, 2007 год

На VII Санкт-Петербургском международном карнавале, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На предприятии хлебопекарной промышленности «Каравай» в Санкт-Петербурге, 2007 год

На предприятии хлебопекарной промышленности «Каравай» в Санкт-Петербурге, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На предприятии «Каравай», 2007 год

На предприятии «Каравай», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

С президентом РФС Виталием Мутко (второй справа) и председателем ФК «Зенит» Давидом Трактовенко (справа) на матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург), 2007 год

С президентом РФС Виталием Мутко (второй справа) и председателем ФК «Зенит» Давидом Трактовенко (справа) на матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург), 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

С исполнительным директором компании Foxconn Терри Гоу в Санкт-Петербурге, 2007 год

С исполнительным директором компании Foxconn Терри Гоу в Санкт-Петербурге, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

С президентом Российской ассоциации карнавальных городов Европы Игорем Гаврюшкиным на праздновании Дня рождения Санкт-Петербурга, 2008 год

С президентом Российской ассоциации карнавальных городов Европы Игорем Гаврюшкиным на праздновании Дня рождения Санкт-Петербурга, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

С председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадимом Тюльпановым на праздновании Дня рождения города, 2008 год

С председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадимом Тюльпановым на праздновании Дня рождения города, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Слева направо: первый замруководителя администрации президента РФ Владислав Сурков, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и лидер Партии регионов Украины Виктор Янукович во время отпевания патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Храме Христа Спасителя, 2008 год

Слева направо: первый замруководителя администрации президента РФ Владислав Сурков, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и лидер Партии регионов Украины Виктор Янукович во время отпевания патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Храме Христа Спасителя, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С президентом РЖД Владимиром Якуниным на презентации ввода в эксплуатацию железнодорожного моста «Литер А» в Санкт-Петербурге, 2009 год

С президентом РЖД Владимиром Якуниным на презентации ввода в эксплуатацию железнодорожного моста «Литер А» в Санкт-Петербурге, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

На открытии «Дома предпринимателей» в Санкт-Петербурге, 2009 год

На открытии «Дома предпринимателей» в Санкт-Петербурге, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Во время ежегодного турнира по теннису партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге, 2010 год

Во время ежегодного турнира по теннису партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский

С художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным на строительстве сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге, 2010 год

С художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным на строительстве сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Во время субботника в Санкт-Петербурге, 2011 год

Во время субботника в Санкт-Петербурге, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

С вице-губернатором по вопросам городского хозяйства и жилищной политики Алексеем Сергеевым на субботнике, 2011 год

С вице-губернатором по вопросам городского хозяйства и жилищной политики Алексеем Сергеевым на субботнике, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

С предпринимателем Михаилом Прохоровым перед церемонией закладки первого камня в строительство заводов «Ё-Авто» и «Яровит Моторс» в Санкт-Петербурге, 2011 год

С предпринимателем Михаилом Прохоровым перед церемонией закладки первого камня в строительство заводов «Ё-Авто» и «Яровит Моторс» в Санкт-Петербурге, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

На выездном заседании Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Санкт-Петербурге, 2011 год

На выездном заседании Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Санкт-Петербурге, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Во время интервью в студии радиостанции «Коммерсантъ FM» в Москве, 2012 год

Во время интервью в студии радиостанции «Коммерсантъ FM» в Москве, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С журналистом Станиславом Кучером (признан иноагентом) (второй слева) в студии радиостанции «Коммерсантъ FM» в Москве, 2012 год

С журналистом Станиславом Кучером (признан иноагентом) (второй слева) в студии радиостанции «Коммерсантъ FM» в Москве, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С президентом Владимиром Путиным на заседании совета законодателей при Федеральном собрании в Кремле, 2012 год

С президентом Владимиром Путиным на заседании совета законодателей при Федеральном собрании в Кремле, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На церемонии открытия Международной выставки фотографий дикой природы в Москве, 2013 год

На церемонии открытия Международной выставки фотографий дикой природы в Москве, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На заседании Совета федерации, 2013 год

На заседании Совета федерации, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На заседании верхней палаты парламента, 2013 год

На заседании верхней палаты парламента, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На заседании, 2014 год

На заседании, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

О подходе к работе госпожа Матвиенко рассказала в 2015 году «Московскому комсомольцу»: «И еще о человеческом лице власти. Я убеждена, что каждого чиновника необходимо тестировать не только на компетентность, но и на его личностные качества. Если человек не любит людей — то он не может быть во власти. Если он не отличается человечностью, то будь он хоть суперпрофессионал — пусть идет и занимается другими делами. И все же мы видим: пока еще во власти граждане нередко встречаются и с хамами, и с циниками, и с равнодушными, и с вымогателями. И это необходимо исправлять» &lt;br>На фото: на XXV съезде Ассоциации российских банков, 2014 год

О подходе к работе госпожа Матвиенко рассказала в 2015 году «Московскому комсомольцу»: «И еще о человеческом лице власти. Я убеждена, что каждого чиновника необходимо тестировать не только на компетентность, но и на его личностные качества. Если человек не любит людей — то он не может быть во власти. Если он не отличается человечностью, то будь он хоть суперпрофессионал — пусть идет и занимается другими делами. И все же мы видим: пока еще во власти граждане нередко встречаются и с хамами, и с циниками, и с равнодушными, и с вымогателями. И это необходимо исправлять»
На фото: на XXV съезде Ассоциации российских банков, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда России в Москве, 2018 год

На торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда России в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На VI Форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге, 2019 год

На VI Форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

На церемонии возложения цветов к памятнику императору Петру I в Санкт-Петербурге, 2023 год

На церемонии возложения цветов к памятнику императору Петру I в Санкт-Петербурге, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Справа налево: председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, глава Совфеда Валентина Матвиенко и полпред президента в УФО Владимир Якушев на совместном заседании президиума Генерального совета и бюро Высшего совета партии «Единая Россия» в Москве, 2024 год

Справа налево: председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, глава Совфеда Валентина Матвиенко и полпред президента в УФО Владимир Якушев на совместном заседании президиума Генерального совета и бюро Высшего совета партии «Единая Россия» в Москве, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На церемонии вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 2024 год

На церемонии вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

На IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, 2024 год

На IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова  /  купить фото

С премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Минске, 2024 год

С премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Минске, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

