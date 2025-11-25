Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что спокойно относится к мему про «сосули», который «тянется за ней годами». Впрочем, спикер тут же напомнила, что в словарях верны оба варианта: и «сосули», и «сосульки».

О памятной фразе госпоже Матвиенко напомнил в ходе интервью журналист «Московского комсомольца». Председатель верхней палаты парламента перечисляла свои победы на посту губернатора Санкт-Петербурга, когда пришла к выводу: «Конечно, петербуржцы очень строгие люди, они всегда очень жестко с нас спрашивали».

Случай с «сосулями» Валентина Матвиенко описывает спокойно. «Ну, был такой мем... ну, не без этого. Я-то с чувством юмора,— сообщила спикер. — Вообще, знаете, лучше над самой собой порой посмеяться, чем над другими. Очень в жизни помогает».

«Кстати, в словарях, если что, и сосули, и сосульки — правильно»,— подчеркнула председатель Совфеда.

С 2003 по 2011 год Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Санкт-Петербурга. Тогда она много внимания уделяла благоустройству города и качеству работы коммунальных служб. В 2010 году она сказала на профильном совещании: «Срезать лазером или паром сосули. Если ученые Петербурга разведут руки и скажут, что сосули можно только ломом сбивать, то будем сбивать ломом».

Степан Мельчаков