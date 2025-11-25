Казанские исследователи нашли замену химическим удобрениям для озимой пшеницы

Ученые Казанского государственного аграрного университета доказали, что кормовой горох может частично заменить минеральные удобрения при выращивании озимой пшеницы. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе университета.

Трехлетние исследования на опытных полях в Высокогорском районе показали, что использование гороха как сидерата — когда растение высевают весной, а затем заделывают в почву в качестве зеленого удобрения — повышает урожайность на 20% и улучшает состояние почвы. Среди других сидератов — горчицы, вики с овсом, гречихи и редьки — лучший результат показал именно горох.

Благодаря его использованию себестоимость тонны зерна снизилась с 9 тыс. руб. до 7,6 тыс. руб. при стандартной технологии.

Анна Кайдалова