Назначен новый управляющий делами исполкома Набережных Челнов

Управляющим делами исполнительного комитета Набережных Челнов и начальником общего отдела назначен Азат Касимов. Информация об этом опубликована на сайте мэрии города.

Он работал экономистом в банковской сфере, в ФНС и Госалкогольинспекции. С 2018 года занимает различные должности в структуре Исполкома, в последние годы руководил отделом контроля за использованием земель и сохранностью зеленых насаждений.

Назначение последовало после увольнения прежнего руководителя Альберта Исмагилова. Он покинул должность по представлению прокуратуры из-за утраты доверия и проходит фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

Анна Кайдалова