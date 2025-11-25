В Ижевске задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов у посетителей кафе

В Ижевске полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мобильных телефонов у посетителей кафе, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Два молодых человека обратились в полицию с заявлениями о хищении, общий ущерб составил 120 тыс. руб. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого с помощью записей с камер видеонаблюдения. Мужчина, заметив на улице возле кафе оставленные вещи, вернул часть из них, но забрал мобильный телефон. Позже он украл телефон у спящего молодого человека и сдал его скупщику.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждены уголовные дела по фактам краж.

Анастасия Лопатина