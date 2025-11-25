Махинации подкрепили взяткой

В Красноярске завершили расследование второго дела бывшего гендиректора Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Бориса Баранкина, ранее осужденного на шесть лет за махинации с закупками лекарств. Сейчас СКР выдвинул против Бориса Баранкина обвинение в коррупции, грозящее ему лишением свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, за победы в конкурсах на поставки медизделий экс-глава центра получил от топ-менеджера одной из фирм взятки в общей сложности на 16,7 млн руб.

Фото: ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России

Экс-глава Сибирского научно-клинического центра ФМБА Борис Баранкин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф).

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, это уголовное дело было возбуждено в январе 2025 года по материалам ФСБ. Согласно версии следствия, в 2017 году глава медцентра обратился к знакомому директору коммерческой фирмы с предложением за взятки оказывать ему помощь в заключении контрактов на поставку медизделий для возглавляемого им учреждения. Речь шла о расходных материалах и реактивах для лабораторных исследований. Следователи подсчитали, что в период с 2017-го по 2023 год между центром и компанией-поставщиком было заключено около 50 соглашений, за это предприниматель «отблагодарил» главу медцентра, передав в общей сложности 16,7 млн руб.

Размер взяток варьировался от 470 тыс. руб. до 6,5 млн руб. и составлял 3-8% от заключенного контракта.

Следователи добились ареста имущества Бориса Баранкина и его родных. В опись попали автомобили Lexus и BMW, квартира в Красноярске. Борис Баранкин, который с 2008-го по 2023 год возглавлял центр ФМБА, дал признательные показания. Следователи направили дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Дело о даче взятки (ст. 291 УК РФ) в отношении предпринимателя было прекращено в соответствии с примечанием к этой статье УК. В нем говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении в следственные органы.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2025 года красноярский суд приговорил Бориса Баранкина к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. руб., признав виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает его организатором криминальной схемы по закупке лекарств, ущерб от которой составил более 15,5 млн руб. Часть закупаемых для медцентра лекарств заменялась на препараты, которые использовались для личных нужд Бориса Баранкина и его окружения. Это обвинение он не признал.

Константин Воронов